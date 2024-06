Polaroid Now Gen 2 a 91€: ricordi istantanei in stile vintage!

State pensando di acquistare una macchina fotografica istantanea per le vacanze? La Polaroid Now Gen 2 è attualmente in offerta su Amazon. Questo dispositivo, che combina il fascino vintage delle immagini istantanee con la tecnologia moderna, è realizzata con il 40% di materiali riciclati e dotata di batteria ricaricabile via USB-C. Prima proposta a 129,99€, ora è disponibile a soli 91,50€, permettendovi di risparmiare il 30%. Un'occasione imperdibile per chi desidera catturare e conservare i propri momenti con uno stile inconfondibile.

Polaroid Now Gen 2, chi dovrebbe acquistarla?

È consigliata a chi desidera rivivere il fascino delle fotografie istantanee con un tocco di modernità. Grazie alla sua compatibilità sia con la pellicola i-Type che con la pellicola 600 (vendute separatamente), questo dispositivo offre grande versatilità. È ideale per gli amanti del vintage che apprezzano la qualità d'immagine e desiderano conservare i loro ricordi in formato fisico immediatamente dopo lo scatto.

Offre funzionalità comode come l'autoscatto e la doppia esposizione, per catturare momenti creativi o foto di gruppo in cui anche il fotografo può facilmente inserirsi. Grazie all'intuitività dell'uso e alla facilità di sostituzione delle pellicole, questa fotocamera assume un valore aggiunto sia per principianti sia per veterani della fotografia istantanea. Nella confezione sono inclusi la tracolla e il cavo di ricarica USB, rendendola ideale per catturare e conservare i momenti più significativi della vita quotidiana.

Disponibile a soli 91,50€, con un notevole risparmio dal prezzo originale di 129,99€, la Polaroid Now Gen 2 è l'acquisto perfetto per gli appassionati di fotografia istantanea e per chi desidera catturare ricordi indelebili con un tocco vintage. L'unione tra facilità d'uso e alta qualità delle immagini istantanee lo rende adatta a tutti. Vi consigliamo di approfittare di quest'offerta per immergervi nel mondo magico delle Polaroid, dove ogni scatto diventa un ricordo prezioso da conservare per sempre.

Vedi offerta su Amazon