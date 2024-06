Poké Ball Mega Construx a 29€: DA COLLEZIONE!

Se amate i Pokémon avrete sicuramente dei gadget a tema. Oggi vi consigliamo il set Poké Ball Mega Construx, un'esclusiva Amazon, attualmente disponibile al prezzo speciale di 29,37€ invece dell'originale di 45,99€, offrendo uno sconto del 36%. Questo set da costruzione non è solo un gioco di fantasia, ma anche un oggetto da collezione grazie alla sua sfera che si illumina con un tocco di un pulsante e al supporto incluso per esporla. I 303 mattoncini e pezzi speciali incoraggiano lo sviluppo della fantasia e delle capacità di risoluzione dei problemi, essendo compatibili con tutti i set di costruzioni Mega Construx e altri marchi. Un'opportunità imperdibile per gli appassionati e i collezionisti.

Poké Ball Mega Construx, chi dovrebbe acquistarla?

Poké Ball Mega Construx è un'offerta imperdibile per gli appassionati dei Pokémon di tutte le età, in particolare raccomandato a partire dagli 8 anni in su. Questo set unico nel suo genere non solo appaga l'amore per i famosi personaggi, ma va anche incontro alle esigenze di sviluppo creativo e problem solving dei più giovani. Grazie ai suoi pezzi compatibili sia con i set di costruzioni Mega Construx che con altri marchi, offre un’esperienza di costruzione versatile e arricchente.

Con una circonferenza di 13 centimetri, questo set presenta una caratteristica unica: una volta assemblato, toccando un pulsante, la sfera si illumina, creando un affascinante effetto speciale. Il set include un supporto per esporre la Poké Ball diventando un pezzo esclusivo che celebra uno degli oggetti più iconici dell'universo Pokémon. MEGA è specializzata in set di costruzioni per tutti: dai blocchi di grandi dimensioni perfetti per i bambini, ai kit di mattoncini con un alto livello di dettaglio e autenticità.

Disponibile su Amazon al prezzo di 29,37€, la Poké Ball Mega Construx rappresenta un'opportunità imperdibile per arricchire la vostra collezione Pokémon. Grazie alle sue caratteristiche uniche, garantisce ore di divertimento e costruzione, ma diventa anche un pezzo da esposizione che cattura l'attenzione di tutti.

Vedi offerta su Amazon