Playstation Portal torna disponibile da MediaWorld! Acquistatela ORA prima che termini nuovamente!

Dopo un lungo periodo di attesa e indisponibilità, Playstation Portal è finalmente tornata disponibile presso MediaWorld al prezzo ufficiale di 219,99€. Questa è un'occasione imperdibile per tutti gli appassionati di gaming che non hanno ancora avuto la possibilità di sperimentare il futuro del gioco in streaming.

Vedi offerta su MediaWorld

Playstation Portal non rappresenta un dispositivo handheld autonomo come lo erano in passato PSP o PlayStation Vita. Si tratta piuttosto di una "console" portatile che richiede una PS5 per il suo funzionamento, essendo progettata principalmente per lo streaming dei giochi dalla console di casa.

Una volta configurata e connessa al Wi-Fi, Playstation Portal consente di visualizzare giochi in esecuzione su PlayStation 5 sul suo schermo da 8" con risoluzione 1080p e frequenza di aggiornamento di 60 Hz, offrendo così la possibilità di giocare in modo confortevole anche quando il televisore collegato alla console è occupato.

Sony ha anche evidenziato come Portal sia stata progettata per riflettere le dimensioni e le tecnologie del controller DualSense, garantendo così un'esperienza ergonomica immediatamente familiare. In aggiunta, è equipaggiata con feedback aptico e grilletti adattivi, per ricreare al meglio l'esperienza di gioco che si avrebbe utilizzando una PS5.

Acquistate subito Playstation Portal da MediaWorld prima che vada esaurita nuovamente. Approfittare ora di questa nuova disponibilità è sicuramente la scelta giusta!

Vedi offerta su MediaWorld