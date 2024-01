Il gadget definitivo per la vostra postazione gaming ora a prezzo TOP!

Tutti noi videogiocatori amiamo circondarci di accessori unici e tra questi rientra sicuramente il Divoom Times Gate, un orologio digitale sfiziosissimo, che vi permette di arricchire la vostra postazione da gioco in modo davvero unico. E oggi, grazie a uno speciale coupon, potete portarlo a casa a soli 127,99€, risparmiando il 20% sul costo originale di 159,99€.

Divoom Times Gate, chi dovrebbe acquistarlo?

Divoom Times Gate si compone sostanzialmente di cinque schermi LCD a colori da 128 x 128 pixel, offrendo un'ampia gamma di possibilità per proiettare video, immagini e GIF in uno stile molto vicino alla classica pixel art. Questo dispositivo, pur essendo principalmente estetico, è pensato per arricchire creativamente la postazione di gioco di qualsiasi gamer.

Grazie all'app dedicata per smartphone, è possibile personalizzare completamente gli elementi visualizzati sui vari schermi di questo dispositivo: potete scegliere tra immagini, GIF, tassi di cambio, informazioni meteorologiche, calendari, orario e molte altre funzioni, tutte facilmente accessibili tramite l'app.

Times Gate offre anche connettività Wi-Fi e illuminazione ambientale personalizzabile, che lo rendono una sorta di assistente digitale per la gestione del tempo e per abbellire la propria postazione. Questo dispositivo è un'aggiunta bellissima e sorprendente, anche se il suo prezzo originale supera i 150 euro. Tuttavia, attualmente è disponibile a un prezzo scontato su Amazon: per accedere allo sconto, è importante ricordarsi di spuntare l'apposita casella dedicata al coupon sulla pagina del prodotto, portandolo così a casa spendendo il 20% in meno.

