Più spendi, più risparmi: il Black Friday di eBay è qui per voi!

Il Black Friday è arrivato su eBay, portando un’occasione imperdibile per gli appassionati di shopping online! La famosa piattaforma di e-commerce lancia una promozione speciale: più acquisti, più risparmi, grazie a sconti crescenti. Dal 25 novembre all’8 dicembre, si può approfittare di questa straordinaria offerta inserendo il codice "PSPRNOV24" al momento del checkout. Ogni utente può utilizzare il coupon due volte per ottimizzare i risparmi durante il periodo promozionale.

Black Friday eBay, perché approfittarne?

La logica degli sconti è semplice: il valore del buono aumenta con la spesa totale effettuata in un’unica transazione (escluse le spese di spedizione).

5€ di sconto per acquisti tra 50€ e 149€

10€ per spese da 150€ a 299€

15€ per importi tra 300€ e 449€

25€ con una spesa tra 450€ e 649€

40€ per acquisti superiori a 650€

L’offerta è valida solo per gli articoli inclusi nella promozione, trasformando il Black Friday di eBay in un’opportunità unica per acquistare prodotti di qualità a prezzi vantaggiosi. Dai regali di Natale ai gadget tecnologici, dagli accessori per la casa ai capi d’abbigliamento, c’è qualcosa per ogni esigenza. Partecipare è semplice: aggiungi gli articoli al carrello, verifica che la spesa rientri in una delle fasce sconto e applica il codice promozionale al momento del pagamento.

Non perdete questa occasione: il Black Friday 2024 di eBay significa risparmio e convenienza per tutti. Riempite i carrelli, preparate la vostra lista dei desideri e approfittate di un periodo di offerte che rende ogni acquisto un vero affare. Il conto alla rovescia è iniziato: si inizia oggi 25 novembre fino all’8 dicembre.

