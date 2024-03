Pictionary Air Harry Potter a SOLI 27€! Magia e divertimento assicurati!

Fan della saga di Harry Potter, preparatevi! Su Amazon è in offerta Pictionary Air Harry Potter, un divertente gioco dove dovrete disegnare in aria con la penna a forma di bacchetta per una serata piena di incantesimi. Originariamente proposto a 34,99€, ora è disponibile a 27,38€€. Ciò rappresenta uno sconto del 22%, un'occasione imperdibile per scegliere la vostra casa di Hogwarts, alzarvi e iniziare a disegnare con le 112 carte speciali ispirate a Harry Potter. È il momento perfetto per aggiungere un tocco di magia alla vostra collezione di giochi in casa!

Pictionary Air Harry Potter, chi dovrebbe acquistarlo?

Se siete appassionati del mondo magico creato da J.K. Rowling e siete alla ricerca di un'esperienza di gioco che unisce la fantasia dell'universo di Harry Potter alla creatività e al divertimento, Pictionary Air Harry Potter è ciò che fa per voi. Con le carte speciali di Harry Potter, potrete sfidare i vostri amici e famiglia a indovinare parole e concetti tratti direttamente dal Mondo Magico di Harry, aggiungendo un tocco unico al classico gioco di Pictionary.

L'utilizzo della tecnologia attraverso l’app gratuita Pictionary Air arricchisce l'esperienza di gioco, permettendo di visualizzare le creazioni disegnate nell'aria direttamente sullo schermo del proprio dispositivo intelligente o addirittura sulla televisione di casa, a patto di avere un dispositivo di streaming compatibile.

Al prezzo speciale di 27,38€, Pictionary Air Harry Potter offre un'esperienza di gioco innovativa che combina tecnologia e magia, rendendolo un'ottima scelta per riunirsi e divertirsi con amici e famiglia. Dando vita ai vostri disegni come per magia e con la possibilità di giocare con tutti i vostri personaggi preferiti del mondo di Harry Potter, vi consigliamo vivamente di approfittare di questa offerta per aggiungere un tocco di incanto alle vostre serate di gioco.

Vedi offerta su Amazon