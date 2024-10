Pianta Piranha LEGO: un'icona di Super Mario ora nella vostra casa!

Se siete fan di Super Mario non dovete perdervi la Pianta Piranha LEGO disponibile su Amazon a 48,74€, rispetto al prezzo originale di 58,16€. Ciò rappresenta uno sconto del 16% su un set di 540 pezzi che vi permetterà di riportare in vita uno degli antagonisti più iconici del mondo di Mario. Mettete in posa la testa, la bocca, il gambo e le foglie snodabili di questo modello dalla vivacità inconfondibile. Una volta costruito, il set diventa un'originale decorazione per la casa o l'ufficio, celebrando la vostra passione per il mondo di Super Mario. Non mancate di approfittare di questa offerta per espandere la vostra collezione LEGO o per fare un regalo a un amante dei videogiochi e dei mattoncini.

Pianta Piranha LEGO di Super Mario, chi dovrebbe acquistarla?

La Pianta Piranha LEGO di Super Mario è un prodotto che si rivolge principalmente ai fan del famoso videogioco, nonché agli appassionati di progetti di costruzione LEGO. Questo oggetto da collezione, distintivo e curato nei minimi dettagli, è perfetto per chi cerca un'attività di costruzione creativa e stimolante, offrendo un raffinato pezzo da esposizione per la casa o l'ufficio. È consigliato soprattutto alle persone che amano unire il piacere della costruzione manuale alla passione per il mondo di Super Mario, proponendo un viaggio nostalgico attraverso uno dei personaggi più iconici di questo universo ludico. Grazie alle sue caratteristiche snodabili, consente di ricreare varie pose del personaggio, aggiungendo un tocco personale alla propria esposizione.

Con 540 pezzi, questo set non soltanto apre la porta a momenti di svago e relax attraverso il processo di assemblaggio, ma diviene anche un'originale idea regalo per chi ha mantenuto vivo il ricordo delle avventure di Super Mario. Le istruzioni incluse nella confezione e disponibili nell'app LEGO Builder rendono il montaggio accessibile anche ai meno esperti, promettendo un’esperienza gratificante e spensierata. Questo modello da esposizione, che non include funzioni di gioco digitali, è progettato per chi cerca nel tempo libero un'attività che sia allo stesso tempo immersiva e gratificante. Le misure sono 23 cm di altezza, 11 cm di larghezza e 17 cm di profondità.

La Pianta Piranha LEGO di Super Mario è disponibile al prezzo di 48,74€ invece di 58,16€, offrendo un'opportunità eccellente per ampliare la vostra collezione o per sorprendere qualcuno con un regalo speciale. Con la sua altezza di 23 cm, posizionabile in vari modi, e la presenza di elementi iconici come le monete, questo set non solo riporta in vita i ricordi dei giochi di Super Mario, ma sollecita anche la creatività e il piacere della costruzione manuale. Vi consigliamo di approfittare di questa offerta per aggiungere un pezzo unico e di qualità alla vostra collezione o come regalo per un appassionato di Super Mario.

Vedi offerta su Amazon