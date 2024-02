BOMBA AMAZON: lampadine smart Philips con Bridge Hue ora in sconto del 20%

Se siete finiti su questa pagina, probabilmente conoscete già le luci intelligenti di Philips, che sono tra le più note e amate per la loro capacità di creare un'atmosfera davvero unica nella vostra casa. Ebbene, ora potete farle vostre a un prezzo davvero top, considerando che su Amazon trovate lo starter kit di Philips a soli 101,99€ anziché 149,95€, con incluse due lampadine e anche il Philips Hue Bridge necessario per coordinarle.

Philips Hue White & Color Ambiance Starter Kit, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Philips Hue White & Color Ambiance Starter Kit, disponibile al prezzo promozionale di 101,99€, si presenta come una scelta eccellente per chi vuole rendere unica l'atmosfera della propria casa attraverso l'illuminazione. Grazie alle due lampadine incluse, capaci di offrire una gamma di 16 milioni di colori, questo kit è particolarmente indicato per gli appassionati di design d'interni desiderosi di personalizzare gli ambienti con facilità. Inoltre, si rivela la soluzione smart ideale per la gestione illuminazione domestica, consentendo il controllo diretto delle lampadine tramite Bluetooth e l'app dedicata dal proprio smartphone.

Il Philips Hue White & Color Ambiance Starter Kit è progettato per soddisfare le esigenze di coloro che cercano un controllo completo sull'illuminazione domestica, consentendo di sperimentare con colori e intensità diverse per adattarsi a ogni occasione. Incluso nel kit, il Hue Bridge amplia le possibilità di personalizzazione, consentendo il collegamento di fino a 50 apparecchi di illuminazione al sistema Smart Hue. Pertanto, è raccomandato per chi intende creare un ecosistema di illuminazione smart esteso e integrato all'interno della propria abitazione.

Con uno sconto di circa 50€ rispetto al prezzo normale, questo investimento si rivela ideale per chi cerca di migliorare la sua esperienza abitativa attraverso la tecnologia, garantendo al contempo facilità d'uso e una vasta gamma di opzioni di personalizzazione. Consigliamo vivamente l'acquisto di questo starter kit a chi desidera esplorare le potenzialità di una casa smart: le Hue, in questo, hanno difficilmente rivali.

