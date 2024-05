Solo 30€ per una tastiera retroilluminata comodissima? Eccola: è Perixx PERIBOARD-317!

La tastiera Perixx PERIBOARD-317 è una proposta affidabile e conveniente, ideale per migliorare la tua postazione di lavoro o di gioco con una spesa davvero piccola. Dotata di luci LED bianche, ideali se lavorate al buio, è caratterizzata da un design minimale ed elegante, con pulsanti che la rendono sia precisa che silenziosa. La buona notizia è che oggi costa solo 29,99€, con uno sconto del 14% rispetto al prezzo abituale.

Perixx PERIBOARD-317, chi dovrebbe acquistarla?

La tastiera Perixx PERIBOARD-317 è perfetta per chi cerca comfort e praticità per un uso prolungato. Grazie alla sua retroilluminazione a LED bianchi, è particolarmente adatta per coloro che lavorano in ambienti con poca luce o di notte, come programmatori, scrittori o studenti, garantendo una digitazione agevole e meno stancante per gli occhi. Il design full-size con caratteri grandi si adatta anche a chi ha esigenze di visibilità maggiori, rendendola ideale per utenti senior o per chi preferisce tasti più visibili e spaziosi.

La Perixx PERIBOARD-317 è una buona opzione anche per chi desidera un prodotto plug-and-play, pronto all'uso subito dopo il collegamento via USB, senza la necessità di installazioni complesse. È apprezzata per la sua robustezza e durabilità, dal momento che dura a lungo nel tempo e non dovete preoccuparvi troppo che possa rovinarsi, mentre la utilizzate.

Con la Perixx PERIBOARD-317 parliamo, quindi, di una tastiera economica ma affidabile e funzionale, con un eccellente rapporto qualità-prezzo. Attualmente in vendita a 29,99€ grazie a uno sconto del 14% rispetto al prezzo originale di 34,99€, offre un risparmio a chi cerca una soluzione che offra solidità e delle buone prestazioni.

