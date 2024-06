Ottimo notebook gaming MSI Katana GF76 oggi a 462€ IN MENO!

Siete alla ricerca di un nuovo notebook da gaming? Oggi Mediaworld propone un'offerta davvero incredibile per acquistare l'ottimo MSI Katana GF76. Questo laptop da gaming di alto livello offre prestazioni straordinarie grazie al suo processore Intel Core i7 di dodicesima generazione, memoria RAM da 16 GB e una potente scheda grafica Nvidia RTX 3060. Con uno schermo Full HD da 17,3" a 144 Hz, il Katana GF76 garantisce un'esperienza visiva fluida e reattiva per tutti gli amanti dei videogiochi. Oggi, grazie a questa vantaggiosa offerta su Mediarworld, potrà essere vostro a soli 1187.99€, con uno sconto di 462€ sul prezzo originale di 1649.99€! Non perdete l'occasione di acquistare questa macchina da gioco ad un prezzo eccezionale. Affrettatevi, le scorte sono limitate!

MSI Katana GF76, chi dovrebbe acquistarlo?

MSI Katana GF76 è la scelta ideale per gli appassionati di gaming e i professionisti della creazione di contenuti che cercano prestazioni senza compromessi. Dotato dell'ultimissimo processore Intel Core i7 di dodicesima generazione e della potentissima GPU GeForce RTX serie 30, questo laptop porta l'esperienza di gioco e la produzione creativa a un livello superiore, grazie anche all'architettura RTX di seconda generazione di NVIDIA, che offre grafica in ray-tracing e funzionalità AI avanzate. Chi vuole migliorare le proprie sessioni di gioco o ha bisogno di una macchina che possa gestire senza problemi editing video, 3D rendering e software professionale, troverà nel MSI Katana GF76 un alleato di valore.

Il nuovo Dynamic Boost 2.0 ottimizza automaticamente la potenza tra GPU, memoria GPU e CPU, assicurando prestazioni massimizzate in ogni scenario di utilizzo. Inoltre, il rivoluzionario sistema di raffreddamento con soluzioni termiche dedicate sia per la CPU che per la GPU, assicura il mantenimento delle prestazioni ottimali anche sotto sforzo prolungato. I giocatori alla ricerca di un gameplay fluido, apprezzeranno in modo particolare lo schermo da 17,3" con refresh rate a 144 Hz che offre un'esperienza visiva senza eguali.

Al prezzo speciale di 1187.99€, con uno sconto di 462€ sul prezzo originale di 1649.99€, MSI Katana GF76 rappresenta un'ottima proposta per chi cerca un laptop da gaming potente e affidabile. Il mix tra alta configurazione hardware, tecnologie innovative e una costruzione pensata per il gaming lo rende una scelta vincente per qualità e prezzo.

