L'ultima analisi statistica di Larian Studios ha svelato uno dei segreti più nascosti di Baldur's Gate 3: un finale alternativo per Wyll particolarmente tenero, come conclusione della sua romance.

Come segnalato da TheGamer, questo epilogo segreto è stato scoperto da appena 598 giocatori in due anni, rendendolo uno dei finali più rari dell'intero gioco.

La scoperta emerge da un aggiornamento della community che ha messo in luce diversi dati curiosi sul comportamento dei giocatori, dimostrando quanto sia vasta e articolata la rete di possibilità narrative create dagli sviluppatori belgi.

Ma come mai questo finale è stato individuato da così poche persone? È presto detto: il percorso verso questo finale richiede una serie di scelte specifiche che devono essere compiute durante la terza fase del gioco.

Attenzione: da questo momento seguiranno spoiler sul finale di Baldur's Gate 3. Se non avete ancora completato il capolavoro di Larian Studios, interrompete immediatamente la lettura di questo articolo.

Questo finale permetterà di concludere l'avventura facendo in modo che il vostro avatar e Wyll scelgano di adottare una bambina, che avrà il nome di Lily Aurora Ravengard.

Per poter ottenere questa conclusione, il giocatore dovrà prima di tutto convincere Wyll a seguire le orme paterne e a diventare il Duca di Baldur's Gate dopo aver sconfitto il drago Ansur.

Sorprendentemente, questo esito rimane accessibile anche se si decide di spezzare il patto di Wyll con Mizora o se non si riesce a salvare Ulder Ravengard, offrendo una flessibilità narrativa che caratterizza l'approccio di Larian al game design.

Nell'epilogo, i giocatori che hanno seguito questo particolare arco narrativo si trovano di fronte a una conversazione toccante con Wyll riguardo alla loro figlia adottiva: la storia racconta di come, mentre Wyll ascende al ruolo di leader di Baldur's Gate, una neonata che piange viene scoperta davanti al Tempio della Mano Aperta.

La particolarità fisica della bambina — un occhio grigio e uno marrone — viene interpretata dai fedeli del tempio come un segno divino, spingendoli a contattare immediatamente il nuovo Duca che, insieme al vostro personaggio, sceglierà di adottarla come sua figlia.

Un finale estremamente tenero, ma che arriva ad un prezzo che tantissimi giocatori hanno scelto di non pagare: il sacrificio di Karlach (trovate un suo tenero gadget su Amazon).

Per adottare Lily Aurora, sia Wyll che il protagonista devono infatti scegliere di rimanere a Baldur's Gate, il che significa abbandonare Karlach al suo destino: senza il loro aiuto, la tiefling non può viaggiare verso Avernus per riparare il suo motore infernale e finirà inevitabilmente per morire, una prospettiva che la maggior parte dei giocatori trova comprensibilmente inaccettabile.

L'unica alternativa per salvare contemporaneamente Karlach e procedere con l'adozione prevede che la guerriera si trasformi in un mind flayer. Questo permetterà tecnicamente alla nostra compagna di restare in vita senza dover viaggiare ad Avernus, dando però inizio a un'altra tragedia: la lenta cancellazione della sua identità.

Il fatto che meno di 600 giocatori abbiano scoperto questo finale dimostra quanto le scelte morali difficili possano influenzare profondamente l'esperienza di Baldur's Gate 3, creando percorsi narrativi che molti preferiranno non esplorare pur di proteggere i personaggi a cui si sono affezionati, ma che possono rendere davvero unica ogni esperienza dei giocatori.

Insieme a questa rivelazione sorprendente, Larian Studos ha svelato che le mod di Baldur's Gate 3 hanno ottenuto un successo travolgente, al punto da spingere gli sviluppatori a tornare al lavoro sul tool per il loro sviluppo, che presto permetterà ancora più opzioni di personalizzazione.