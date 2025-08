PlayStation Plus si appresta a festeggiare il suo quindicesimo anniversario con una serie di iniziative speciali: come parte di queste promozioni, Sony ha deciso di omaggiare i propri abbonati con un pacchetto esclusivo di avatar tematici, disponibili gratis e per un periodo limitato.

Come segnalato da Game Rant, il pacchetto di avatar per l'anniversario raccoglie alcuni dei titoli più iconici dell'ecosistema PlayStation, spaziando dall'universo cyberpunk futuristico di Cyberpunk 2077 (che trovate su Amazon) all'epica mitologia nordica di God of War Ragnarok.

La selezione include anche rappresentazioni grafiche dedicate a Twisted Metal, Hogwarts Legacy e Diablo IV, offrendo agli abbonati la possibilità di personalizzare i propri profili con riferimenti ad alcuni dei franchise più amati della piattaforma.

Per ottenere questi contenuti esclusivi, gli utenti dovranno utilizzare codici di riscatto specifici per ogni area geografica, confermando l'approccio regionale che Sony applica alle proprie promozioni digitali: per quanto riguarda i giocatori europei, sarà necessario utilizzare il codice "PEDN-MARA-T2M9".

La procedura di riscatto segue il percorso standard del PlayStation Store, richiedendo agli utenti di accedere al proprio profilo, selezionare "Riscatta Codice" dal menu a tendina e inserire la sequenza alfanumerica di dodici caratteri.

Parallelamente al lancio degli avatar commemorativi, PlayStation Plus ha presentato una lineup di agosto 2025 particolarmente ricca, che include titoli di alto profilo come Lies of P. Il soulslike ambientato in una reinterpretazione dark della storia di Pinocchio si affianca a DayZ e My Hero: One's Justice 2, completando un'offerta particolarmente interessante già disponibile da adesso per il riscatto.

Il periodo di disponibilità degli avatar anniversario si estende da adesso e fino al 10 settembre 2025, offrendo agli abbonati un margine temporale confortevole per il riscatto: nel caso siate interessati a personalizzare il vostro profilo con un avatar a tema dedicato a queste saghe, non posso che raccomandarvi di affrettarvi il prima possibile.

A questo punto resta da capire se ci saranno ulteriori sorprese che Sony riserverà ai propri utenti, sia nell'ambito delle celebrazioni anniversario che per la selezione di settembre: vi terremo aggiornati come sempre sulle nostre pagine in caso di ulteriori novità.