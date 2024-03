FOLLIA AMAZON! Monopattino Xiaomi Electric Scooter 4 Go -25%

Oltre a essere un noto marchio di smartphone e gadget tecnologici, Xiaomi si distingue come uno dei migliori brand di monopattini elettrici sul mercato. Tra i tanti modelli disponibili spicca Xiaomi Electric Scooter 4 Go, che si caratterizza per la sua pedana esclusiva dal design arrotondato e per il mozzo della ruota vibrante. Oggi Amazon offre una promozione molto interessante per chi desidera acquistare questo modello di alta qualità: grazie a uno sconto del 25%, Xiaomi Electrice Scooter 4 Go è disponibile al prezzo speciale di 249,00€! Un vero affare, se considerate il prezzo originale di 329,99€.

Monopattino elettrico Xiaomi Electric Scooter 4 Go, chi dovrebbe acquistarlo?

Xiaomi Electric Scooter 4 Go rappresenta la scelta ottimale per chi è alla ricerca di un mezzo di trasporto ecologico, pratico e all'avanguardia per gli spostamenti urbani. Consigliato soprattutto agli utenti che desiderano evitare il traffico cittadino senza rinunciare a stile e sicurezza, questo monopattino elettrico offre una combinazione vincente di design, prestazioni e funzionalità smart. La sua connessione all'app Xiaomi Home lo rende perfetto per gli utenti che amano avere il controllo totale sul proprio mezzo, con la possibilità di monitorare il chilometraggio, la carica residua e persino di bloccare lo scooter da remoto.





Xiaomi Electric Scooter 4 Go è un monopattino elettrico completo di freni su entrambe le ruote, cicalino, indicatori di direzione e luci anteriori e posteriori, tutte caratteristiche che assicurano la massima sicurezza durante la guida. Il telaio in acciaio di grado automobilistico, con un design portatile e indicatori di direzione integrati, offre comodità e praticità. La connettività Bluetooth consente di collegarsi all'app Xiaomi Home per monitorare in tempo reale velocità e livello di carica. Il sistema di doppia frenata e il recupero energetico KERS contribuiscono a una guida sicura e all'ottimizzazione della batteria, mentre gli pneumatici resistenti a nido d'ape eliminano la necessità di manutenzione.

Oggi, Xiaomi Electric Scooter 4 Go è in offerta a soli 249,00€, con uno sconto del 25% rispetto al prezzo originale di 329,99€. Caratterizzato da una pedana arrotondata, mozzo della ruota dal design a contrasto, connessione all'app smart, design sicuro e antiscivolo, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca uno stile di guida sicuro, conveniente e smart.

Vedi offerta su Amazon