OFFERTA TOP! Call of Duty: Vanguard PS5 a soli 26,88€!

Oggi Amazon propone una vantaggiosa offerta per gli amanti degli sparatutto e della saga di Call of Duty. Infatti, grazie a uno sconto del 18% offerto dalla piattaforma, avete la possibilità di recuperare Call of Duty: Vanguard per PS5 a soli 26,88€! Un vero affare, soprattutto se si considera il prezzo iniziale di 32,96€. Come abbiamo visto nella nostra recensione, il gioco ricalca gli eventi della seconda guerra mondiale, trascinando il giocatore su diversi fronti, dalla lotta nei cieli dell'Oceano Pacifico alla resistenza sulla terra di Stalingrado, offrendo il classico trittico campagna, multigiocatore e zombie.

Call Of Duty: Vanguard per PlayStation 5, chi dovrebbe acquistarlo?

L'offerta su Call Of Duty: Vanguard rappresenta un'ottima opportunità per tutti gli appassionati di sparatutto che amano immergersi in intense battaglie su scala globale, esplorando diverse frontiere del conflitto, dalla resistenza a Stalingrado alla battaglia di El Alamein.

Se il vostro interesse si spinge oltre la semplice campagna e cercate un'esperienza di gioco che includa modalità multigiocatore ricche di contenuti e sfide zombie da affrontare in compagnia, l'offerta su Call of Duty: Vanguard è un'occasione da non perdere. Nonostante non sia considerato il capolavoro della saga, offre un'esperienza di gioco solida e divertente, adatta a giocatori che cercano azione, storia e multiplayer in un solo titolo.

Oggi, grazie allo sconto del 18% offerto da Amazon, potete acquistare Call of Duty: Vanguard a soli 26,88€!

Vedi offerta su Amazon