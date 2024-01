Tastiera gaming HyperX a prezzo SHOCK su Amazon! (-41%)

La HyperX Alloy Origins Core è una tastiera gaming meccanica RGB TKL, priva di tastierino numerico, progettata per soddisfare le esigenze dei gamer più esigenti che cercano prestazioni di alto livello. Dotata di switch HyperX Red e di un resistente telaio in alluminio di grado aeronautico, questa tastiera assicura una reattività e una precisione eccezionali. Attualmente in offerta speciale su Amazon, potrete approfittare di uno sconto del 41%, portando il prezzo a soli 79,99€!

Tastiera gaming HyperX Alloy Origins Core, chi dovrebbe acquistarla?

Per i giocatori PC in cerca di prestazioni di alto livello, la HyperX Alloy Origins Core rappresenta un'opzione imprescindibile. Questa tastiera TKL offre una struttura robusta con un telaio in alluminio di qualità aeronautica e switch meccanici HyperX Red, assicurando una risposta rapida e precisa durante le sessioni di gioco. L'illuminazione RGB personalizzabile con effetti dinamici, gestibile tramite il software HyperX NGENUITY, catturerà l'attenzione di coloro che desiderano un'estetica unica. Inoltre, il design ultra-compatto e il cavo USB Type-C removibile la rendono perfetta per essere trasportata durante tornei e LAN party.

La HyperX Alloy Origins Core è progettata per soddisfare le esigenze di comfort e praticità. Grazie al suo design compatto TKL, offre ampio spazio per il movimento del mouse, particolarmente importante per coloro che dispongono di scrivanie di dimensioni ridotte o desiderano maggiore libertà durante il gioco. Gli switch, con una durata garantita di 80 milioni di pressioni, assicurano una longevità eccezionale, rendendola una scelta affidabile per qualsiasi gamer.

Per coloro che desiderano prestazioni di livello superiore e un design accattivante, la HyperX Alloy Origins Core è la scelta perfetta. Con un prezzo altamente conveniente di soli 79,99€, questa tastiera assicura ore di gioco confortevole e senza intoppi: approfittate ora dello sconto del 41% prima che si esaurisca!

