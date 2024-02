SVENDITA TOTALE: Call of Duty: Modern Warfare III PS5 al -15%

Se non avete ancora recuperato Call of Duty: Modern Warfare III, oggi potete acquistare la versione PS5 con uno sconto molto interessante! Infatti, grazie alla vantaggiosa offerta Amazon di oggi, potete acquistare il celebre sparatutto al prezzo speciale di 67,76€ grazie allo sconto del 15% sul prezzo originale di 79,99€! Un'ottima occasione per mettersi in pari e recuperare l'ultimo capitolo di Call of Duty risparmiando sul prezzo di listino.

Call of Duty: Modern Warfare III - PS5, chi dovrebbe acquistarlo?

Uscito nel 2023, Call of Duty: Modern Warfare III è il primo sequel nella storia della saga ad essere rilasciato solo un anno dopo il precedente episodio. Come abbiamo visto nella nostra recensione, il titolo è anche il primo a presentare un cambio nello studio di sviluppo principale, passando da Infinity Ward a Sledgehammer Games. Grazie al bundle cross-gen, i giocatori appassionati di sparatutto potranno sfruttare al massimo le funzionalità multiplayer.

L'acquisto include l'esclusivo Pacchetto Azione diretta Call of Duty Endowment, che contiene tre oggetti a tema C.O.D.E.: un biglietto da visita, un emblema animato e un adesivo per arma, aggiungendo così un ulteriore livello di personalizzazione al proprio arsenale virtuale. Questa offerta si rivolge non solo ai fan di lunga data della serie, ma anche a chi cerca una nuova sfida multiplayer su PS5.

Se non avete ancora recuperato l'ultimo capitolo della saga di Call of Duty, questa vantaggiosa offerta Amazon può rivelarsi un'ottima occasione per farlo. Infatti, oggi potete risparmiare il 15% sull'acquisto del celebre sparatutto e portarlo a casa a soli 67,76€!

