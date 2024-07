OFFERTA LAMPO: HP Victus 16 crolla di prezzo! Risparmia 430€ ora o mai più!

Se state cercando un notebook gaming potente a un prezzo competitivo, la nuova offerta su Amazon è imperdibile. Infatti, l'HP Victus 16 è disponibile ora a soli 1.369€, con uno sconto del 24% rispetto al prezzo consigliato di 1.799,99€. Questa promozione offre un prezzo persino inferiore rispetto al Prime Day 2024, rendendo questa occasione davvero speciale per gli appassionati di gaming e tecnologia.

HP Victus 16, chi dovrebbe acquistarlo?

HP Victus 16 è dotato di caratteristiche impressionanti che lo rendono un vero e proprio gioiello per il gaming. Con un processore Intel Core i7-13700H che raggiunge fino a 5,0 GHz di frequenza grazie al Turbo Boost, 14 core e 20 thread, le prestazioni sono garantite anche per i giochi e le applicazioni più esigenti. La memoria comprende un SSD da 1TB PCIe NVMe M.2, ottimizzato per il gaming, e 16 GB di RAM DDR5 a 5200MHz, assicurando velocità e reattività superiori durante l’uso. Inoltre, con l’acquisto del laptop, sono inclusi 3 mesi di PC Game Pass, permettendovi di giocare a centinaia di titoli, incluse le nuove uscite dal giorno del lancio e l'abbonamento EA Play con altri vantaggi esclusivi per gli abbonati.

Per quanto riguarda la scheda grafica, il notebook è equipaggiato con una Nvidia GeForce RTX 4070 da 8GB GDDR6, che offre prestazioni eccezionali grazie all’architettura Ampere di NVIDIA. Questo consente di sfruttare appieno i giochi più recenti con ray-tracing migliorato e frame rate elevati. Il display da 16.1 pollici con risoluzione FHD (1920 x 1080p), tecnologia IPS e refresh rate di 144Hz garantisce immagini nitide e fluide, ideali per un’esperienza di gioco immersiva e senza compromessi.

In termini di connettività, il laptop è dotato di un’ampia gamma di porte: 1 USB Type-C fino a 5 Gbps, 3 USB Type-A fino a 5 Gbps, 1 HDMI 2.1, 1 RJ-45 (Ethernet Gigabit) e un combo cuffie/microfono. Questo garantisce la possibilità di collegare facilmente tutti i vostri dispositivi e periferiche. Inoltre, la webcam HP True Vision da 1080p FHD con riduzione del rumore temporale e microfoni digitali dual-array integrati assicurano videoconferenze e streaming di alta qualità.

In definitiva, HP Victus 16 è un’opzione eccellente per i gamer alla ricerca di un laptop dalle alte prestazioni a un prezzo ridotto. Grazie alle sue specifiche tecniche avanzate, al design raffinato e alle funzionalità aggiuntive come il PC Game Pass incluso, questo notebook rappresenta un’opportunità da non perdere. Approfittate di questa offerta su Amazon prima che finisca!

