DOPPIO SCONTO per questa dash cam!

Dotarsi di una dash cam nella propria automobile è ormai di importanza fondamentale: ecco perché approfittare di un doppio sconto che vi permette di portarne a casa una – con tanto di display da 3" e grandangolo da 170° – è un'ottima idea per proteggervi in caso di furti e sinistri. Oggi, su Amazon potete quindi fare vostra una dash cam spendendo solo 39,90€, con un bel risparmio rispetto ai 59,99€ normalmente previsti. Ma come ottenere questo sconto e cosa si porta a casa?

Dash cam POYBPCY, chi dovrebbe acquistarla?

Come qualsiasi dash cam, in particolare questa, si rivela perfetta per coloro che desiderano aumentare la sicurezza stradale. La sua abilità nel catturare dettagli nitidi anche in condizioni di scarsa luminosità la rende ideale per automobilisti che trascorrono lunghe ore al volante, sia di giorno che di notte. La dash cam si presenta come un occhio vigile, registrando continuamente gli avvenimenti durante i viaggi.

Grazie alla visione notturna e al sensore G, che interrompe automaticamente la registrazione in caso di impatto, insieme alla funzione di registrazione in loop che massimizza lo spazio di memorizzazione, offre maggiore tranquillità durante la guida. La modalità parcheggio aggiunge un ulteriore strato di sicurezza, registrando automaticamente eventuali impatti quando il veicolo è fermo.

Con un ampio angolo di visione di 170° per ridurre i punti ciechi e un pratico blocco One Touch per la gestione dei file video, questa dash cam si presenta come uno strumento essenziale per monitorare gli spostamenti e guidare in tutta sicurezza – anche in virtù dei tanti "furbetti dell'assicurazione" che purtroppo stanno proliferando e potrebbero tentare deliberatamente di attraversare in momenti inopportuni e improvvisi nella speranza che gli arrechiate un danno. I servizi extra, come il supporto clienti 24/7 e una garanzia di 24 mesi, fanno di questo prodotto una scelta saggia per coloro che cercano serietà e affidabilità nell'acquisto di accessori auto: approfittando del doppio sconto, dopotutto, tutto questo vi costerà pochissimo.

Attenzione: ricordatevi di attivare il coupon sulla pagina del prodotto per applicare il doppio sconto, in modo di godere dell'offerta completa!

