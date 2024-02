SVUOTATUTTO AMAZON: Star Wars Jedi Survivor a metà prezzo!

Immergetevi nell'avventura epica di Star Wars Jedi: Survivor su PS5, disponibile ora su Amazon a un prezzo speciale: grazie allo sconto del 50%, lo pagate solamente 39,99€! Seguite il viaggio di Cal, che non è più un padawan ma un potente cavaliere Jedi, pronto a esplorare galassie selvagge e affrontare nemici inediti con abilità della forza potenziate e nuovi stili di combattimento con la spada laser.

Star Wars Jedi: Survivor, chi dovrebbe acquistarlo?

Per gli appassionati dell'universo di Star Wars e per coloro che hanno seguito le vicissitudini di Cal nel capitolo precedente, rappresenta un acquisto quasi obbligatorio. Questo secondo capitolo immerge i giocatori in una nuova avventura ricca di azione, in cui il protagonista, ormai non più un padawan ma un potente cavaliere Jedi, è chiamato a esplorare nuovi pianeti e affrontare sfide ancora più complesse, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione.

Si tratta di un gioco adatto a tutti gli appassionati di questo universo narrativo, sia che siate appassionati dei film, sia che invece lo stiate scoprendo soltanto adesso, magari proprio grazie a questa nuova serie videoludica. Grazie ai miglioramenti effettuati rispetto al primo capitolo, questo nuovo episodio sarà in grado di soddisfare un numero ancora maggiore di giocatori.

In definitiva, vi consigliamo di recuperare il gioco adesso che potete acquistarlo a metà prezzo, risparmiando così il 50% rispetto al costo di lancio!

