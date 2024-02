SVUOTATUTTO AMAZON: Ring Video Doorbell Pro a metà prezzo!

Il Ring Video Doorbell Pro è un videocitofono avanzato che si collega direttamente all'alimentatore, offrendo una nitida visione in HD a 1080p, comunicazione bidirezionale e rilevazione di movimento. Ideale per coloro che desiderano migliorare la sicurezza domestica, consente di monitorare la propria abitazione in qualsiasi momento. Compatibile con dispositivi Alexa, è ora disponibile su Amazon ad un prezzo straordinario di soli 89,99€ invece di 179,99€, grazie ad uno sconto eccezionale del 50%.

Citofono smart Ring Video Doorbell Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Ring Video Doorbell Pro rappresenta la soluzione ideale per chiunque desideri potenziare la sicurezza della propria casa con un citofono intelligente. Offre un modo pratico per monitorare l'accesso alla propria abitazione, fornendo video di alta qualità in HD a 1080p con visione notturna a infrarossi, garantendo una sorveglianza efficace sia di giorno che di notte. Grazie all'alimentatore plug-in incluso, l'operatività continua è assicurata senza preoccupazioni relative alla durata delle batterie. Questo dispositivo è particolarmente indicato per coloro che attribuiscono grande importanza alla sicurezza domestica e apprezzano la comodità di gestire tutto direttamente dai propri dispositivi mobili.

La comunicazione bidirezionale vi permette di ascoltare e parlare con i visitatori da remoto, offrendo un controllo completo sulla vostra casa ovunque siate. Per coloro che possiedono dispositivi Alexa compatibili o intendono espandere la propria casa in un ecosistema smart, il Ring Video Doorbell Pro si rivela un prezioso alleato. Inoltre, la garanzia di sostituzione gratuita in caso di furto del videocitofono offre una tranquillità extra. Aggiungendo un Ring Chime, è possibile estendere la copertura di sicurezza per ricevere allarmi e notifiche in tutta la casa, rendendo il Ring Video Doorbell Pro una scelta consigliata per coloro che cercano una protezione completa e affidabile.

In definitiva, si tratta di un'opportunità imperdibile per aumentare la sicurezza della vostra abitazione, soprattutto adesso che potete risparmiare il 50% e portarlo a casa a metà prezzo.

Vedi offerta su Amazon