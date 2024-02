OFFERTA SHOCK: PS5 Slim + 2 DualSense in sconto del 12%!

Amazon propone un'offerta imperdibile per tutti gli appassionati di videogiochi, che consente di risparmiare il 12% sull'acquisto di PS5 Slim con due controller DualSense. Infatti, oggi potete acquistare la console a soli 534,00€: un vero affare, soprattutto se si considera il risparmio di otlre 75€ sul prezzo di partenza di 609,00€. Questo bundle esclusivo include una console PlayStation 5 Slim nella sua versione con disco, due controller wireless DualSense, un cavo HDMI, un cavo di alimentazione AC e un cavo USB. Lasciatevi stupire dalla grafica incredibile e provate le nuove funzionalità di PS5, tra cui il supporto per feedback tattile, trigger adattivi e tecnologia audio 3D.

Playstation 5 Slim con due DualSense, chi dovrebbe acquistarla?

Il bundle offerto da Amazon rappresenta una scelta eccellente per gli appassionati di gaming che cercano di vivere un'esperienza videoludica di ultima generazione. La promozione sulla versione con disco di PS5 rappresenta un'ottima opportunità per i giocatori che prediligono il formato fisico dei giochi. La console promette un'immersione in mondi di gioco con un realismo senza precedenti e un gameplay fluido fino a 120 FPS, venendo così incontro alle esigenze dei videogiocatori che cercano prestazioni di alto livello e una gamma di colori vivaci grazie alla tecnologia HDR.

L'acquisto di PS5 può rivelarsi un'ottima idea per chi aspira a un caricamento dei giochi ultra rapido e un coinvolgimento senza pari, grazie all'unità SSD di ultima generazione e agli avanzati sistemi di feedback.

Oggi, grazie a questa vantaggiosa offerta Amazon, potete acquistare la versione Slim con due controller DualSense a soli 534,00€, con un risparmio di otlre 75€ sul prezzo di partenza di 609,00€!

Vedi offerta su Amazon