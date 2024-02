Questo power bank con Mag Safe è OTTIMO e oggi costa meno!

Chi possiede un iPhone sa quanto sia comodo poter contare su un power bank affidabile e sicuro, per permettersi di ricaricare il proprio telefono ovunque ci si trovi. Oggi a tal proposito vi segnaliamo un ottimo power bank con tecnologia Mag Safe, che vi permette di ricaricare l'iPhone fino a 15W in wireless e fino a 22,5W via cavo, senza più nessuna preoccupazione. La buona notizia? Oggi conta su uno sconto del 20%, quindi potete farlo vostro a 31,99€ anziché 39,99€!

Power bank Mag-Safe, chi dovrebbe acquistarlo?

Particolarmente indicato per i possessori di iPhone 12, 13, 14 e 15, incluse le versioni Pro, Plus e Pro Max, questo power bank elimina l'ingombro dei cavi e offre una ricarica wireless efficiente e veloce. Considerando il solito costo elevato dei dispositivi Mag Safe, trovarlo oggi a soli 31,99€ rappresenta un'opportunità imperdibile per chi cerca un'opzione affidabile e di qualità per garantire al suo telefono una costante alimentazione durante il lavoro, i viaggi o in ogni situazione fuori casa.

Ma le funzionalità di questo power bank non si limitano alla semplice ricarica: grazie al supporto pieghevole, è possibile posizionare l'iPhone in modalità orizzontale o verticale, rendendolo ideale per guardare film o effettuare videochiamate senza dover tenere in mano il dispositivo. Inoltre, la presenza di un display a LED per monitorare il livello di carica residua, insieme alla compatibilità con la ricarica rapida PD, aggiunge ulteriori vantaggi, garantendo anche sicurezza con certificazioni CE, RoHS e FCC.

In definitiva, il power bank wireless di Yiisonger, con la sua perfetta adattabilità agli iPhone, la funzione di supporto pieghevole e la possibilità di ricarica rapida sia wireless che tramite cavo, si presenta come un accessorio essenziale da portare sempre con sé. Considerando l'attuale prezzo ridotto a 31,99€, con risparmio del 20%, è una buona occasione da cogliere per tutti i possessori di iPhone delle più recenti generazioni.

