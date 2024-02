Metal Gear Solid Master Collection Vol.1 CROLLA a 43,98€! Occasione IMPERDIBILE

Non ha certamente bisogno di presentazioni Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1, come dimostra la recensione che gli abbiamo dedicato. Se siete appassionati dell'iconica saga nata dalla mente di Hideo Kojima, non potete perdervi l'offerta Amazon di oggi sulla versione per PS5: sarete in grado di aggiudicarvelo a 43,98€, con uno sconto del 27% sul costo originale.

Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 - PS5, chi dovrebbe acquistarlo?

Questa collezione esclusiva è un acquisto imprescindibile per gli appassionati del franchise di Metal Gear e per coloro che desiderano rivivere o scoprire per la prima volta questa epica saga di giochi di spionaggio. Con una lineup che include i titoli classici come Metal Gear, Metal Gear 2: Solid Snake, e le versioni HD di Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty e Metal Gear Solid 3: Snake Eater, questa raccolta vi consentirà di immergervi del tutto nelle origini di una delle serie più amate del mondo videoludico.

Inoltre, potrete godere dell'aggiunta di contenuti digitali dedicati a tutti i fan più appassionati della saga, come le digital graphic novel e la fantastica soundtrack del gioco. Per ciascuno degli episodi principali, è inoltre disponibile un libro digitale contenente l'intera sceneggiatura e un Master Book, una vera e propria enciclopedia del videogame.

Se siete quindi appassionati da lungo tempo di questa saga, o volete immergervi nelle avventure di Snake per la prima volta, questa è l'occasione che stavate aspettando per aggiudicarvi questa fantastica collezione firmata Kojima: Amazon ve la propone al prezzo di 43,98€, con uno sconto del 27% per le vostre tasche!

