Logitech Pebble Keys2 ora al MINIMO STORICO su Amazon!

La comodità di una piccola tastiera wireless che potete collegare ai vostri dispositivi (che siano tablet, console, smart TV o anche handheld come Steam Deck) è difficile da battere. Ecco perché vi segnaliamo lo sconto sulla Logitech Pebble Keys 2, che in questo momento potete trovare al prezzo più basso che abbia mai avuto su Amazon: potete portarla a casa a soli 39,90€, con un bel risparmio rispetto ai 58,99€ di listino, il che significa che lo sconto è pari al 32%!

Tastiera Logitech Pebble Keys 2, chi dovrebbe acquistarla?

La tastiera Bluetooth multidispositivo Logitech Pebble Keys 2 K380s si rivela come la scelta perfetta per chi è sempre in movimento e necessita di una tastiera facilmente trasportabile. Con un design sottile e portatile, questa tastiera è ideale per professionisti, studenti e chiunque utilizzi più dispositivi per lavoro o divertimento, grazie alla funzionalità Easy-Switch che consente di passare da un dispositivo all'altro con un solo tasto.

Realizzata parzialmente in plastica riciclata, la Logitech Pebble Keys 2 K380s non solo si distingue per il suo aspetto eco-compatibile ma offre anche la possibilità di connettersi simultaneamente a 3 dispositivi diversi tramite la tecnologia Easy-Switch. La personalizzazione è un punto forte di questa tastiera, poiché è consentito agli utenti assegnare funzioni specifiche ai 10 tasti Fn attraverso l'app Logi Options+. La digitazione è silenziosa e discreta, garantendo ore di lavoro senza interruzioni, supportata da una durata della batteria di 3 anni.

In sintesi, insomma, la Logitech Pebble Keys 2 è una soluzione versatile adatta sia per l'uso in ufficio che a casa, facile da collegare a qualsiasi tipo di dispositivo e da trasportare tra le vostre cose. Attualmente offerta a 39,90€, anziché al prezzo originale di 58,99€, offre un mix di valore, sostenibilità e funzionalità in un'unica, compattissima soluzione.

