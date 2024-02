Questo sistema mesh non è mai costato così POCO! Solo 99€!

Se vivete in una casa su più livelli e cercate una soluzione per garantire una copertura internet ottimale in ogni angolo, senza interruzioni di connessione per i dispositivi distanti dal router principale, questa offerta di Amazon fa al caso vostro. Acquistate ora tre sistemi Wi-Fi Mesh a soli 99,99€, rispetto al prezzo originale di 189,99€, e dite addio ai problemi di segnale debole in casa vostra.

Il sistema Wi-Fi mesh Velop di Linksys è l'ideale per chi necessita di una copertura Wi-Fi ampia e affidabile in tutta la casa. Grazie alla sua estensione fino a 525 m² e alla capacità di supportare fino a 60 dispositivi, si adatta perfettamente alle esigenze di famiglie numerose o di chi ama ospitare, assicurando una connessione internet stabile e veloce a tutti.

Facile da installare tramite l'app Linksys, questo sistema è accessibile anche per gli utenti meno esperti, offrendo comunque prestazioni elevate. Se avete mai riscontrato difficoltà di connessione in alcune aree della vostra abitazione o avete la necessità di connettere numerosi dispositivi simultaneamente, il Velop di Linksys è la soluzione che stavate cercando.

Con un design compatto e discreto, il sistema mesh Velop si integra armoniosamente in ogni ambiente domestico, eliminando il disordine dei cavi e massimizzando lo spazio. La sicurezza della rete è garantita da protezione WPA2, firewall SPI e aggiornamenti automatici del firmware, per una connessione domestica sicura e sempre aggiornata. Per chi desidera godersi lo streaming in 4K senza interruzioni e ottenere una copertura Wi-Fi completa senza zone morte, il sistema Wi-Fi mesh Velop di Linksys rappresenta un'opportunità da non perdere, con un rapporto qualità-prezzo eccezionale.

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!