Final Fantasy Origin PS5 al prezzo PIÙ BASSO di sempre su Amazon! (-73%)

Oggi Amazon propone un'offerta molto vantaggiosa per gli amanti dell'universo di Final Fantasy. Infatti, grazie a un corposo sconto del 73%, oggi potete acquistare la versione PS5 di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin a soli 19,98€! Un vero affare, soprattutto se si considera il prezzo di partenza di 74,99€. L'avventura in stile Final Fantasy, arricchita dagli elementi che hanno reso grande Nioh, vi catapulta in un viaggio per salvare il regno dall'oscurità. Potrete esplorare diverse classi di personaggi, affrontare nemici in battaglie ricche di azione e scoprire una trama affascinante in compagnia dei vostri amici nella modalità multigiocatore online.

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin per Playstation 5, chi dovrebbe acquistarlo?

L'offerta su Stranger of Paradise Final Fantasy Origin si rivela un'ottima opportunità per gli appassionati di GDR d'azione che non hanno ancora recuperato l'action di Team Ninja. I giocatori che hanno già esperienza con titoli come Nioh troveranno interessante la combinazione di gameplay ricco di sfida con le novità apportate dall’universo Final Fantasy, quali un ricco sistema di classi di personaggio e un'imponente varietà di nemici. La funzionalità di gioco cooperativo fino a tre giocatori rende il titolo particolarmente adatto per chi desidera condividere l'avventura e le sue numerose missioni secondarie con gli amici.

Gli amanti del franchise Final Fantasy troveranno gratificante l'integrazione degli elementi caratteristici della serie, nonostante alcune semplificazioni nel design di gioco.

Come abbiamo visto nella nostra recensione, la trama segue Jack e i suoi compagni nel loro eroico tentativo di riportare la luce in un regno avvolto dalle tenebre, utilizzando un vasto arsenale di armi che definiscono le classi dei personaggi.

Oggi, grazie a questa vantaggiosa offerta Amazon, potete beneficiare di uno sconto del 73% per recuperare Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin a soli 19,98€!

