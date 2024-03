SVUOTATUTTO AMAZON: power bank Magsafe in SCONTO del 45%

Oggi Amazon propone un'offerta molto vantaggiosa per gli appassionati di tech che hanno bisogno di mantere i propri dispositivi sempre carichi. Infatti, grazie a un coupon sconto del 45% offerto dalla piattaforma, oggi potete risparmiare sull'acquisto del power bank Magsafe KPON e pagarlo solamente 23,64€! Un affare da cogliere al volo, soprattutto se si considera il prezzo pieno di 42,99€. Si tratta di una batteria portatile da 10000Mah per i possessori di dispositivi Apple, perfetto per ricaricare iPhone, Macbook, Apple Watch e Airpods in modo semplice e veloce. Questo power bank 3 in 1 consente di caricare fino a tre dispositivi contemporaneamente. Dotato di un design tecnologico esclusivo, include un display LED per monitorare la carica e una superficie in pelle che lo rende estremamente maneggevole. Inclusi nella confezione troverete il power bank magnetico wireless, un cavo USB-C, il manuale utente e una garanzia del produttore di 24 mesi.

Power Bank Magsafe KPON, chi dovrebbe acquistarlo?

Il power bank Magsafe di KPON rappresenta una soluzione all'avanguardia per gli utenti di Apple alla ricerca di una soluzione di ricarica portatile e efficiente. Quest'accessorio è particolarmente consigliato per chi possiede un iPhone della serie 15/14/13/12 o un Apple Watch, grazie alla sua capacità di ricaricare entrambi i dispositivi simultaneamente e al sistema magnetico che assicura una ricarica rapida e senza fili. Perfetto per i viaggiatori o chi è spesso in movimento, il suo design elegante e la costruzione robusta lo rendono non solo un gadget tecnologicamente avanzato, ma anche un compagno di viaggio esteticamente piacevole.

Con una ricarica rapida PD da 20W, è in grado di ricaricare un iPhone 13 Pro fino al 58% in soli 30 minuti, mentre il power bank stesso si ricarica completamente in meno di due ore.

Oggi, grazie al coupon sconto del 45% offerto da Amazon, potete acquistare il power bank Magsafe di KPON a soli 23,64€!

Nota: ricordate di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 45% durante il checkout

