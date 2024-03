Gioco da tavolo Il Signore degli Anelli: Viaggi nella Terra di Mezzo a SOLI 88€! IMPERDIBILE!

Per gli amanti del genere fantasy, c'è un'occasione imperdibile su Amazon per il gioco da tavolo Il Signore degli Anelli: Viaggi nella Terra di Mezzo di Asmodee. Attualmente in promozione a soli 88,91€ anziché 99,99€, potete approfittare di uno sconto dell'11% sull'acquisto. Adatto a giocatori dai 14 anni in poi e giocabile da 1 a 5 persone, questo gioco vi catapulterà nell'affascinante mondo di J. R. R. Tolkien, invitandovi a esplorare la Terra di Mezzo e a sfidare le forze oscure. Non lasciatevi sfuggire la chance di arricchire la vostra raccolta di giochi da tavolo con questo gioiello.

Il Signore degli Anelli: Viaggi nella Terra di Mezzo, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo gioco rappresenta una scelta ideale per chi è affascinato dal mondo di "Il Signore degli Anelli" e desidera tuffarsi in narrazioni epiche che sollecitano la collaborazione e l'ingegno, oltre al coraggio. Integrando elementi tipici dei giochi di carte con le funzionalità di una app aggiornata, i partecipanti avranno l'opportunità di incarnare i personaggi iconici dell'opera e affrontare le minacce rappresentate dai nemici di Tolkien.

Ideale per giocatori di età superiore ai 14 anni, il gioco può essere goduto individualmente o in compagnia, supportando fino a 5 partecipanti. Le partite, della durata di circa 60-90 minuti, offrono un'esperienza di gioco intensa e coinvolgente, perfetta per chi non vuole impegnare l'intera giornata.

Il Signore degli Anelli: Viaggi nella Terra di Mezzo è un must per chi cerca un'esperienza di gioco avvincente e strategica, immersi nell'universo tolkieniano. Con l'attuale offerta di 88,91€, rappresenta un valore aggiunto notevole per gli amanti del fantasy e i seguaci della trilogia, un'opportunità da cogliere al volo.

Vedi offerta su Amazon