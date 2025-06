PlayStation Store ha appena accolto una demo gratuita per Freedom Wars Remastered, versione rimasterizzata dello storico action RPG uscito originariamente su PS Vita nel 2014.

È una notizia che ha sorpreso molti, soprattutto per il fatto che Sony abbia concesso a Bandai Namco Entertainment la possibilità di rilanciare il titolo (avvistabile ancora su Amazon) anche su altre piattaforme.

Per i fan della prima ora e per chi se lo era perso all’epoca, questa è l’occasione perfetta per scoprire (o riscoprire) un piccolo gioiello della vecchia portatile Sony, stavolta con tutta la potenza della PS5.

La demo, disponibile solo su PS5 (nonostante il gioco completo sia cross-buy con PS4), permette di giocare l’inizio dell’avventura fino al livello 2.

Niente multiplayer online in questa versione di prova, e i salvataggi non potranno essere trasferiti nel gioco completo.

Ma bastano pochi minuti per assaporare la nuova veste grafica, con texture in alta risoluzione, supporto al 4K e un sistema di crafting completamente rivisto. Non manca neanche la possibilità di regolare il livello di difficoltà, una novità gradita soprattutto per chi cerca una sfida personalizzata.

Sviluppato originariamente da Dimps, Freedom Wars fu accolto positivamente per la sua ambientazione distopica, il gameplay frenetico e il forte accento sulla cooperativa. Col tempo è diventato un cult tra gli utenti PS Vita, tanto da spingere una community affezionata a chiederne un ritorno per anni.

Personalmente, trovo quasi commovente vedere Freedom Wars tornare alla ribalta. È uno di quei giochi che meritavano una seconda possibilità su una piattaforma più visibile (e se volete sapere cosa ne pensiamo, a questo indirizzo trovate la nostra recensione).

E se questa remastered dovesse ottenere il successo che merita, magari Sony inizierà a considerare con più attenzione il suo catalogo Vita. Per ora, mi godo questa demo con un pizzico di nostalgia e tanta speranza per il futuro.