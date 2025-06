Tra le numerose offerte di metà anno del PlayStation Store, ce n’è una che merita assolutamente attenzione: Assassin’s Creed Origins è disponibile a soli 10,49 euro, con uno sconto dell’85%, fino al 3 luglio.

È un prezzo ridicolo per un gioco che ha segnato una svolta decisiva nella saga Ubisoft (che trovate anche su Amazon), introducendo elementi RPG e un sistema di combattimento completamente rinnovato.

Per chi non l’ha ancora provato, è il momento perfetto per tuffarsi nell’Antico Egitto, cliccando qui.

Ma se si vuole spendere qualcosa in più, c’è anche la Gold Edition a 14,99 euro, anch’essa scontata dell’85%. Il pacchetto include davvero tanta roba: due espansioni (The Hidden Ones e The Curse of the Pharaohs), vari pack cosmetici e di equipaggiamento, un Season Pass completo e contenuti extra che arricchiscono l’esperienza base in modo sostanziale. Vale decisamente quei pochi dollari in più.

Lanciato nel 2017, Origins ha ricevuto ampi consensi dalla critica per l’ambientazione mozzafiato, la narrativa coinvolgente e la ristrutturazione del gameplay, abbandonando la formula tradizionale della serie in favore di un approccio più moderno e profondo.

Personalmente, Assassin’s Creed Origins è ancora oggi uno dei capitoli più interessanti del franchise. Non solo per la qualità complessiva del gioco, ma anche perché rappresenta il punto in cui Ubisoft ha avuto il coraggio di reinventare tutto. A questo prezzo, poi, non dovreste pensarci due volte.

Restando in tema, scopriamo i nuovi sconti settimanali di PlayStation Store con la nuova promozione "Offerte di metà anno": vediamo i migliori giochi da non farvi scappare.

Parlando invece di assassini, avete letto anche che qualcuno avrebbe già "annunciato" il remake di Assassin's Creed Black Flag? Leggi i dettagli nella nostra notizia.

Infine, per Assassin's Creed Shadows, l’update 1.0.5 porta due crossover sorprendenti e migliora il parkour. Anche in questo caso trovi i dettagli nella notizia che trovate sulle nostre pagine.