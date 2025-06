L'espansione di Magic the Gathering dedicata a Final Fantasy ha catalizzato l'attenzione di moltissimi tipi di fan diversi, ma Wizards of the Coast non ha lesinato con le proposte per i collezionisti e ora è arrivata la prima vendita di una carta a 50$ mila.

Come riporta Kotaku, è apparsa la prima inserzione su eBay per la vendita del Traveling Chocobo/Chocobo Viaggiatore in versione dorata serializzata a 77 copie in tutto il mondo.

Ricorderete dalla mia spiegazione di questo set dei record per Wizards che, anche in questo caso, l'azienda ha deciso di creare una singola carta in poche copie limitate nel mondo. Era facile prevedere che, una volta trovata, questa carta sarebbe salita di prezzo, me non era facile prevedere che salisse così tanto.

L'esemplare numero 41 su 77 è stato inizialmente messo in vendita su eBay per 200$ mila, cifra che il venditore ha successivamente ritenuto eccessiva, riducendola a 50$ mila. La carta è stata poi venduta tramite il processo della "migliore offerta", rendendo il prezzo finale un mistero. Potrebbe essere il prezzo concordato, oppure leggermente superiore o inferiore.

Su piattaforme come Cardmarket c'è attualmente un solo esemplare in vendita, quindi questa è la prima vendita certificata della carta più preziosa di questo set.

Il Traveling Chocobo, che per altro si è rivelata essere anche una carta generalmente forte e utile, è diventata da collezione anche per le sue varianti colorate. Ogni colore tra giallo, rosso, blu, verde e nero, viene venduto per cifre che si aggirano facilmente intorno ai 1.500$.

Volete provare a cercare anche voi il Chocobo dorato serializzato? Buttatevi nello sbusto selvaggio con questi pacchetti.

E se volete cercare altre carte utili per giocare, vi ho preparato tempo fa una splendida guida per il recupero dei pezzi migliori del set: la potete trovare a questo indirizzo.