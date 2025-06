Il calcio ha un nuovo protagonista, e non arriva da EA. Rematch, il nuovo simulatore calcistico multiplayer degli autori di Sifu, ha appena debuttato su Steam raggiungendo in meno di 24 ore l’incredibile cifra di 92.841 giocatori simultanei.

Un risultato clamoroso, soprattutto se si considera che ha superato di oltre 30.000 utenti EA Sports FC 25, erede della serie FIFA (che trovate su Amazon).

Nonostante questo exploit non segni la fine dell’impero sportivo di Electronic Arts – che continua a macinare profitti enormi – è evidente che Rematch ha colpito nel segno.

Lo ha fatto proponendo un’alternativa concreta e fresca: partite cinque contro cinque, un ritmo arcade senza fuorigioco né falli, e un gameplay dove il gioco di squadra è fondamentale. Niente interruzioni, solo calcio puro, immediato e spettacolare.

Già la beta aveva sfiorato i due milioni di utenti, segnale che l’interesse per questa formula era tutt’altro che marginale.

Un piccolo difetto c’è ancora: manca il crossplay tra console e PC, ma lo studio ha rassicurato i fan che è tra le priorità assolute. Quando sarà introdotto, è facile prevedere un ulteriore balzo nei numeri.

Personalmente, trovo che Rematch stia dimostrando quanto ci fosse bisogno di un cambio di rotta nel genere sportivo.

Dopo anni di dominio incontrastato da parte di EA, era facile pensare che nessuno potesse davvero proporre qualcosa di fresco nel genere. Invece, Sloclap ha avuto il coraggio di puntare su un approccio arcade, accessibile ma profondo, dove il divertimento viene prima delle licenze.

E il pubblico ha risposto alla grande. Non so se potrà mai sostituire EA Sports FC nei cuori dei puristi, ma per chi, come me, è stanco di formule troppo ingessate, Rematch è una ventata d’aria fresca. E forse, anche una piccola rivoluzione.

Staremo a vedere se si tratta solo di un fuoco di paglia, oppure di un fenomeno destinato a durare nel tempo.