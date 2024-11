OFFERTA BLACK FRIDAY: Mac mini con chip M2 a SOLI 599€!

Le offerte Black Friday continuano a offrire grandi sorprese agli appassionati di tecnologia. Il Mac mini con chip M2 è attualmente in offerta su Unieuro a soli 599€ invece di 839,00€! Questo computer desktop rivoluzionario presenta 8GB di RAM e 512GB di archiviazione SSD, supportando una vasta gamma di connessioni tra cui Gigabit Ethernet e compatibilità con iPhone/iPad. Equipaggiato con la potentissima CPU 8-core e una GPU 10-core, è ideale per eseguire senza problemi le app che usate quotidianamente come Microsoft 365, Adobe Creative Cloud, Zoom, oltre a oltre 15.000 app già ottimizzate. La memoria unificata e l'archiviazione SSD veloce garantiscono prestazioni e fluidità eccellenti per qualsiasi attività, dalla creazione di presentazioni al multitasking. Approfittate di questa occasione per avere un Mac mini con chip M2 a un prezzo scontato.

Vedi offerta su Unieuro

Mac mini con chip M2, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Mac mini con chip M2 è consigliato a professionisti e creativi che ricercano elevata potenza e versatilità in uno spazio ridotto. Con la sua CPU 8-core e GPU 10-core, questo computer desktop è ottimale per chi deve gestire progetti complessi, come l'editing video, il design grafico o lo sviluppo software, garantendo un'esperienza fluida e reattiva anche nei compiti più esigenti. La compatibilità con un'ampia gamma di applicazioni, inclusi Microsoft 365, Adobe Creative Cloud e Zoom, lo rende la scelta ideale per professionisti che necessitano di un dispositivo affidabile per le loro sessioni di lavoro quotidiane.

Per gli appassionati di tecnologia che desiderano una macchina capace di far fronte a diversi scenari d'uso, dalla creazione di contenuti al gaming, il Mac mini con chip M2 rappresenta una soluzione impeccabile. La presenza di archiviazione SSD da 512GB, espandibile fino a 2TB, offre ampio spazio per archiviare documenti, foto, video e giochi, mantenendo sempre alte velocità di lettura e scrittura. Le sue dimensioni compatte, abbinate a una robusta sicurezza offerta dal macOS Ventura e le connessioni avanzate, come Gigabit Ethernet e Thunderbolt 4, lo rendono adatto anche per essere integrato in setup domestici o uffici dove lo spazio è un lusso.

Adesso disponibile a 599€, rispetto al prezzo originale di 839€, Mac mini con chip M2 rappresenta un'opzione eccellente per chi cerca una potente workstation desktop che combina prestazioni di alto livello, estensiva connettività e sicurezza avanzata.

Vedi offerta su Unieuro