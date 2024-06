OFFERTA A TEMPO: Epomaker RT100, BELLISSIMA tastiera meccanica, con uno SCONTO del 22%!

Scoprite su Amazon l'innovativa tastiera Epomaker RT100, un dispositivo compatto ma dalle prestazioni elevate, che integra una tastiera meccanica e una manopola 2 in 1 personalizzabile. Perfetta sia per appassionati di gaming che per coder, questa tastiera è compatibile con sistemi Mac e Windows e offre una tripla modalità di connessione, garantendo un'esperienza di digitazione fluida e piacevole per qualsiasi utilizzo. Attualmente disponibile ad un prezzo scontato di 106,49€ (da 136,99€), potete acquistarla con un risparmio del 22%. Non perdete questa occasione!

Epomaker RT100, chi dovrebbe acquistarla?

Epomaker RT100 è una tastiera meccanica all'avanguardia, ideale per gli appassionati che desiderano funzionalità avanzate. Con il suo display LCD TFT personalizzabile e la manopola, questo dispositivo si distingue dalle altre opzioni sul mercato, rendendolo perfetto per chi vuole personalizzare la propria esperienza di digitazione o di gioco. I tasti in PBT di alta qualità sono resistenti e durevoli, assicurando un utilizzo confortevole e riducendo la stanchezza anche durante lunghe sessioni.

Offrendo la possibilità di connessione cablata tramite USB Type-C o wireless via Bluetooth 5.0 e rete 2.4 GHz, questa tastiera è versatile e si adatta a diverse esigenze, garantendo sia convenienza che stabilità. La batteria da 5000 mAh permette lunghe sessioni di utilizzo senza frequenti ricariche. Inoltre, l'opzione hot-swap consente di personalizzare ulteriormente la tastiera, permettendo la sostituzione degli interruttori senza saldature.

A soli 106,49€, Epomaker RT100 è un'ottima scelta per chi cerca una tastiera meccanica funzionale e personalizzabile. Consigliamo l'acquisto per la sua versatilità, il design innovativo e la comodità d'uso, sia che siate gamer o semplicemente alla ricerca di una migliore esperienza di digitazione.

Vedi offerta su Amazon