NVIDIA Shield TV Pro: il media player definitivo ora IN SCONTO!

Continua la settimana del Black Friday su Amazon, offrendo sconti imperdibili su una vasta gamma di prodotti tecnologici. Tra le offerte più interessanti, spicca NVIDIA Shield TV Pro, ora disponibile a soli 184€, con uno sconto del 16% rispetto al prezzo più basso recente di 219€. Per scoprire altre promozioni, vi invitiamo a visitare il nostro articolo dedicato alle migliori offerte.

NVIDIA Shield TV Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

NVIDIA Shield TV Pro è un lettore multimediale in streaming che offre prestazioni elevate e una qualità d'immagine eccezionale. Equipaggiato con il processore NVIDIA Tegra X1+, garantisce una velocità superiore del 25% rispetto alla generazione precedente, assicurando un'esperienza di streaming fluida e reattiva.

Questo dispositivo supporta la risoluzione 4K HDR, offrendo immagini nitide e dettagliate. Grazie alla tecnologia Dolby Vision e Dolby Atmos, NVIDIA Shield TV Pro trasforma il vostro televisore in un centro di intrattenimento completo, combinando immagini vivide con un audio immersivo.

Una delle caratteristiche distintive di questo media player è l'upscaling potenziato dall'intelligenza artificiale, che migliora i video HD fino alla risoluzione 4K in tempo reale, rendendo ogni contenuto più chiaro e dettagliato.

NVIDIA Shield TV Pro offre anche funzionalità avanzate per gli appassionati di gaming. Con il servizio di cloud gaming GeForce NOW, è possibile accedere a una vasta libreria di giochi direttamente sul televisore, senza la necessità di hardware aggiuntivo.

Inoltre, il dispositivo integra Google Assistant, permettendo il controllo vocale per una navigazione ancora più intuitiva. Il telecomando incluso è dotato di microfono per la ricerca vocale, pulsanti retroilluminati attivati dal movimento e un localizzatore integrato per ritrovarlo facilmente in caso di smarrimento.

Con 16 GB di memoria interna, espandibile tramite porte USB 3.0, NVIDIA Shield TV Pro offre ampio spazio per app e contenuti multimediali. La connettività è garantita da Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 e una porta Gigabit Ethernet, assicurando una connessione stabile e veloce per lo streaming e il gaming online.

Approfittate di questa offerta esclusiva su Amazon per portare a casa NVIDIA Shield TV Pro a un prezzo scontato. Non lasciatevi sfuggire l'opportunità di trasformare il vostro salotto in un centro di intrattenimento all'avanguardia.

Vedi offerta su Amazon