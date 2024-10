Non sei un vero fan di The Last of Us se non hai questa Remastered, oggi SCONTATA del 22%!

Se siete fan di The Last of Us e non vedete l'ora di rivivere l'avventura epica di Ellie e Abby, allora questa è l'occasione perfetta per voi. Su Amazon, è disponibile The Last of Us Parte 2 Remastered per PS5 a un prezzo imperdibile di soli 39,99€, con uno sconto del 22% rispetto al prezzo consigliato di 50,99€. Si tratta di un'occasione unica per aggiungere alla vostra collezione uno dei giochi più acclamati di tutti i tempi, vincitore di oltre 300 premi Game of the Year.

The Last of Us Parte II Remastered, chi dovrebbe acquistarlo?

Questa versione Remastered del capolavoro targato Naughty Dog non è una semplice riedizione, ma una vera e propria rinascita, arricchita da numerose migliorie grafiche che sfruttano appieno la potenza della console PS5. Le suggestive, ma insidiose, ambientazioni post-apocalittiche prendono nuova vita grazie alla maggiore risoluzione, texture dettagliate e una fluidità eccezionale. Inoltre, il supporto completo al controller wireless DualSense permette un'immersione ancora più profonda, facendovi sentire ogni azione di Ellie e Abby attraverso feedback aptico e trigger adattivi.

The Last of Us Parte 2 Remastered introduce anche contenuti inediti che sapranno catturare l'attenzione di chi ha già giocato l'originale e di chi lo scopre per la prima volta. Tra le nuove modalità spicca Senza ritorno, una sfida roguelike che metterà alla prova la vostra abilità di sopravvivenza. Ma non è tutto, potrete esplorare le versioni preliminari di tre nuovi scenari e mettervi alla prova con la modalità Speedrun. Per i più creativi, la nuova modalità libera dedicata alla chitarra permetterà di divertirsi con le melodie.

Anche sul fronte dell’accessibilità, questa remastered porta innovazioni importanti, aggiungendo descrizioni audio e vibrazioni nei dialoghi, rendendo il gioco fruibile a una platea ancora più ampia di giocatori. Se siete rimasti affascinati dalla serie The Last of Us su HBO, potrete continuare la storia di Joel ed Ellie cinque anni dopo, immergendovi ancora una volta in un viaggio emozionante e ricco di colpi di scena.

Con un prezzo così competitivo e un'esperienza di gioco che ha segnato la storia dei videogiochi, non c’è momento migliore per aggiungere The Last of Us Parte 2 Remastered alla vostra libreria. Affrettatevi, perché non è chiaro per quanto tempo durerà questa ottima offerta su Amazon.

