Non perderti il monitor gaming Samsung Odyssey G7 a un PREZZO SHOCK per il Prime Day! - 23%

Con l'avvio del Prime Day 2024, Amazon propone un'offerta straordinaria (una delle migliori) per i videogiocatori: il monitor gaming Samsung Odyssey G7 da 32 pollici è disponibile a soli 549,90€, con uno sconto del 23% rispetto al prezzo più basso recente di 718,52€. Questo monitor, dotato di caratteristiche tecniche all'avanguardia, rappresenta un'opportunità da non perdere per migliorare la vostra esperienza di gioco.

Samsung Odyssey G7, chi dovrebbe acquistarlo?

Samsung Odyssey G7, con una risoluzione di 3.840x2.160 pixel (UHD 4K) e un pannello IPS, offre immagini di qualità superiore grazie alla densità di pixel quattro volte superiore rispetto al Full HD. Questo permette di visualizzare ogni dettaglio con una nitidezza sorprendente e colori cristallini, visibili da qualsiasi angolazione grazie all'angolo di visione di 178º. Inoltre, il supporto HDR 400 garantisce un contrasto eccezionale, con neri profondi e bianchi luminosi, rendendo visibili anche i dettagli più nascosti nelle scene scure.

Il monitor si distingue anche per le sue prestazioni in termini di frequenza di aggiornamento di 144 Hz e un tempo di risposta di 1 ms (GtG), eliminando ritardi e sfocature nei movimenti rapidi, caratteristiche ideali per i giochi competitivi. Questi aspetti tecnici sono supportati da tecnologie come FreeSync Premium Pro e Flicker Free, che contribuiscono a un'esperienza di gioco fluida e senza interruzioni, riducendo l'affaticamento degli occhi durante le lunghe sessioni di gioco.

Il monitor è inoltre dotato di Auto Source Switch+, che rileva automaticamente i dispositivi collegati e attiva immediatamente il nuovo segnale sorgente, semplificando il passaggio tra diverse attività senza dover cercare l'ingresso giusto. La sua ergonomia avanzata permette di regolare il display in altezza, inclinazione e rotazione, garantendo il massimo comfort durante l'uso prolungato.

Con un design robusto e moderno, il Samsung Odyssey G7 combina prestazioni eccellenti con funzionalità avanzate, rendendolo un'opzione ideale non solo per il gaming, ma anche per l'uso professionale e multimediale. Non perdete l'occasione di acquistarlo a un prezzo così vantaggioso durante il Prime Day 2024.

