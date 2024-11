Non perdere l'offerta: performante monitor gaming MSI a PREZZO SCONTATO per il Black Friday!

Con l'inizio della settimana del Black Friday su Amazon, le offerte imperdibili sono all'ordine del giorno. Tra queste, spicca il monitor gaming MSI G272QPF E2, ora disponibile a soli 169,99€, con uno sconto del 15% rispetto al prezzo più basso recente di 199,99€. Un'occasione da non perdere per chi desidera potenziare la propria postazione di gioco con un dispositivo dalle caratteristiche avanzate.

MSI G272QPF E2, chi dovrebbe acquistarlo?

MSI G272QPF E2 è un monitor da 27 pollici con risoluzione WQHD (2.560x1.440 pixel), ideale per i gamer che cercano immagini nitide e dettagliate. Il pannello Rapid IPS garantisce una frequenza di aggiornamento di 180 Hz e un tempo di risposta di 1 ms (GtG), offrendo un'esperienza di gioco fluida e reattiva, fondamentale per gli appassionati di eSport.

La copertura del 125% dello spazio colore sRGB e la capacità di visualizzare fino a 1,07 miliardi di colori assicurano una qualità cromatica eccezionale, rendendo le immagini più vivide e realistiche. Inoltre, la tecnologia Less Blue Light e Anti-Flicker integrata riduce l'affaticamento degli occhi durante le lunghe sessioni di gioco.

Il design senza cornice del monitor non solo offre un aspetto moderno, ma consente anche configurazioni multi-monitor senza interruzioni visive. La tecnologia Adaptive-Sync sincronizza la frequenza di aggiornamento del monitor con quella della GPU, eliminando fenomeni di tearing e stuttering per un gameplay più fluido.

Per quanto riguarda la connettività, MSI G272QPF E2 è dotato di porte DisplayPort 1.4 e HDMI 2.0b CEC, garantendo compatibilità con una vasta gamma di dispositivi. Il supporto regolabile in quattro direzioni (inclinazione, rotazione, pivot e altezza) permette di adattare il monitor alle proprie esigenze ergonomiche, migliorando il comfort durante l'uso prolungato.

In sintesi, MSI G272QPF E2 rappresenta una scelta eccellente per i gamer che desiderano un monitor performante e ricco di funzionalità avanzate. L'offerta attuale su Amazon, con un prezzo scontato del 15%, lo rende ancora più allettante. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità per migliorare la vostra esperienza di gioco.

