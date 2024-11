Non perdere l'occasione: Xbox Game Pass per PC con uno SCONTO del 30% per il Black Friday!

Mentre prosegue la settimana del Black Friday su Instant Gaming, con numerose offerte imperdibili, vi segnaliamo una promozione da non perdere: l'abbonamento trimestrale a Xbox Game Pass per PC è disponibile su Instant Gaming a soli 20,89€, con uno sconto del 30% rispetto al prezzo consigliato di 30€.

Abbonamento trimestrale Xbox Game Pass PC, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo abbonamento offre l'accesso a un vasto catalogo di giochi per PC di alta qualità, inclusi titoli di successo come Starfield e Forza Motorsport. Gli utenti possono giocare ai nuovi titoli fin dal giorno del lancio, assicurandosi di non perdere le ultime novità del mondo videoludico. Il servizio include anche serie amate come Halo e Forza Horizon di Xbox Game Studios, oltre a capolavori di Bethesda Softworks come DOOM, The Elder Scrolls e Fallout.

Inoltre, l'abbonamento comprende EA Play, permettendo l'accesso a serie popolari come Battlefield, Mass Effect e STAR WARS. I membri beneficiano di vantaggi esclusivi e ricompense premium da Riot Games, arricchendo ulteriormente l'esperienza di gioco.

Un ulteriore vantaggio per gli abbonati è la possibilità di acquistare i giochi preferiti con sconti fino al 20% e ottenere riduzioni fino al 10% sui relativi contenuti aggiuntivi. Con nuovi giochi aggiunti ogni mese, c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire e giocare.

Per usufruire di questa offerta, è necessario un PC con Windows 10 o 11 e l'app Xbox installata. L'abbonamento si rinnova automaticamente al costo di 11,99€ al mese, ma può essere annullato in qualsiasi momento tramite l'account Microsoft.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione per accedere a centinaia di giochi per PC a un prezzo vantaggioso. Approfittate della promozione su Instant Gaming e, mentre siete alla ricerca di offerte, visitate il nostro articolo dedicato alle migliori promozioni della settimana del Black Friday su Amazon.

Vedi offerta su Amazon