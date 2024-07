Non perdere l'occasione! Questa soundbar Trust Gaming è in offerta a MENO di 40€! -11%

Se siete alla ricerca di un miglioramento audio per il vostro setup da gaming o per il vostro PC, la soundbar Trust Gaming GXT 619 Thorne è una scelta eccellente, e ora è disponibile su Amazon a soli 39,99€, con uno sconto dell'11% rispetto al prezzo recente di 45,06€. Questa soundbar compatta ma potente è perfetta per chi desidera un'ottima qualità audio senza occupare troppo spazio. E se desiderate qualcosa di ancora più potente, date un'occhiata alla nostra selezione delle migliori soundbar gaming.

Trust Gaming GXT 619W Thorne, chi dovrebbe acquistarla?

La Trust Gaming GXT 619 Thorne si distingue per il suo design compatto e le dimensioni ridotte (400x75x70 mm), che la rendono ideale per posizionarsi sotto il monitor o il televisore, senza ingombrare. Nonostante le dimensioni, offre un'uscita di potenza di picco di 12W (6W RMS), garantendo un'esperienza sonora coinvolgente e potente. Il controllo del volume è reso facile e intuitivo grazie alla grande manopola illuminata situata al centro della soundbar, permettendo di regolare il suono in modo preciso e comodo.

Una delle caratteristiche più accattivanti della Trust Gaming GXT 619 Thorne è il suo spettacolo di luci RGB, che aggiunge un tocco di stile al vostro setup. Le luci sono regolabili in sei diverse modalità, consentendo di creare l'atmosfera perfetta per qualsiasi occasione, sia che si tratti di una sessione di gioco intensa, di un film o di una festa. Basta collegare il cavo USB per alimentare le luci e il cavo da 3,5 mm per l'audio, ed è subito pronta all'uso.

Un altro vantaggio significativo è il suono stereo che la Thorne riesce a produrre. Anche se appare come un unico altoparlante, all'interno sono presenti due driver da 40 mm che offrono un suono ricco e bilanciato, con toni bassi e medi ben definiti, rendendo ogni sessione di ascolto un vero piacere. La soundbar è compatibile con diversi dispositivi, inclusi laptop, PC e altri device dotati di uscita audio da 3,5 mm, il che la rende una soluzione versatile per diverse esigenze audio.

In definitiva, la Trust Gaming GXT 619 Thorne è una scelta eccellente per chi cerca un aggiornamento audio senza spendere una fortuna. Con la sua potenza sonora, le luci RGB personalizzabili e il design compatto, rappresenta un'ottima aggiunta a qualsiasi setup da gaming o di intrattenimento domestico. Non perdete l'occasione di acquistarla su Amazon a questo prezzo scontato!

