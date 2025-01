Non lasciarti sfuggire HyperX Pulsefire Haste: mouse da gaming TOP di gamma a META' PREZZO!

State cercando il mouse da gaming perfetto per dominare ogni sfida? HyperX Pulsefire Haste è quello che fa per voi! Ora in offerta a soli 51,99€, con un incredibile sconto del 53% rispetto al prezzo consigliato di 109,99€, questo mouse combina precisione, velocità e stile in un design ultraleggero. Con caratteristiche avanzate e prestazioni di alto livello, è il compagno ideale per i gamer più esigenti.

>> Acquista HyperX Pulsefire Haste in sconto su Amazon <<

HyperX Pulsefire Haste offre una connettività versatile grazie alle modalità wireless a 2,4 GHz e Bluetooth, permettendovi di scegliere la soluzione più adatta alle vostre esigenze. Inoltre, è dotato di un cavo HyperFlex per l'utilizzo cablato, assicurando massima flessibilità in ogni situazione. L'illuminazione RGB personalizzabile aggiunge un tocco di stile alla vostra postazione, mentre i sei tasti programmabili offrono un controllo totale sulle vostre azioni in-game.

La sensibilità del mouse è garantita dal sensore ottico HyperX 26K, che raggiunge i 26.000 DPI, assicurando una precisione estrema nei movimenti. I pulsanti principali sono progettati per resistere fino a 100 milioni di clic, offrendo una durata eccezionale. Inoltre, la batteria ha un'autonomia fino a 100 ore, permettendovi di giocare senza interruzioni per giorni interi. Il design ergonomico e ultraleggero riduce l'affaticamento durante le lunghe sessioni di gioco, migliorando le vostre prestazioni complessive.

Non lasciatevi sfuggire questa opportunità di elevare la vostra esperienza di gioco con HyperX Pulsefire Haste, ora disponibile a soli 51,99€, con uno sconto del 53% rispetto al prezzo consigliato di 109,99€. Approfittate di questa offerta per dotarvi di un mouse da gaming di alta qualità, progettato per offrire velocità, precisione e comfort ai massimi livelli.