Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Collector's Edition: prezzo sempre PIÙ BASSO! Su Amazon a soli 122€

Per gli appassionati del mondo di Naruto e Boruto, è giunto il momento di entrare nell'azione con la Collector's Edition di Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connection per Nintendo Switch, ora disponibile su Amazon a un prezzo eccezionale di soli €112,98. Con uno sconto del 18% rispetto al prezzo consigliato di €149,98, questa offerta rappresenta una vera e propria occasione per immergersi nella narrazione epica e nell'azione mozzafiato che solo questo gioco può offrire.

Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Collector's Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

Con questa Collector's Edition, i fan potranno immergersi in epiche battaglie, guidando oltre 130 amati personaggi. Se desiderate rivivere i momenti più iconici dell'infanzia di Naruto o sfidare i leggendari ninja Ashura e Indra Ootsutsuki, questa offerta è su misura per voi. In aggiunta, il set di figurine esclusive di Naruto e Sasuke, la copertina speciale reversibile e la Steelbook arricchiscono ulteriormente il valore di questa imperdibile edizione.

La nuova "Modalità comandi Semplici", inoltre, rende questo gioco adatto sia a veterani che a nuovi giocatori, semplificando la curva di apprendimento e garantendo un divertimento immediato. L'intuitiva meccanica di gioco vi permette di lanciarvi in mirabolanti combo con gesti semplici, rendendo così ogni scontro spettacolare e accessibile.

Questa edizione vi offre non solo un'avventura intensa, ma anche un pezzo da collezione di rara bellezza. Con un prezzo speciale di €122,98 invece di €149,98, è un'opportunità imperdibile per i seguaci del mondo ninja. Che siate nuovi appassionati o fan di lunga data, Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connection vi catturerà con la sua azione coinvolgente e il suo ricco omaggio alla storia di Naruto.

