Niente offerte LEGO su Amazon? Su LEGO store fino al 30% di sconto!

Nonostante il Prime Day, su Amazon non ci sono molte offerte disponibili sui set LEGO. Tuttavia, il LEGO Store vi offre un'occasione imperdibile per acquistare i vostri set preferiti con sconti fino al 30%. Questo è il momento ideale per arricchire la vostra collezione con temi come LEGO Animal Crossing, City, DUPLO, Friends, DREAMZzz, Harry Potter, NINJAGO, Super Mario.

Offerte LEGO Store, perché approfittarne?

LEGO Store ha attivato una serie di promozioni che faranno felici tutti i fan dei celebri mattoncini. Tra queste, spiccano gli sconti fino al 30% su una vasta selezione di set, permettendovi di fare ottimi affari. Ma le sorprese non finiscono qui: per chi è iscritto al programma LEGO Insiders, ci sono ulteriori vantaggi esclusivi.

I membri Insiders possono ottenere ben due omaggi speciali: il set Negozio di dolcium, disponibile con acquisti a partire da 200€, e la Summer Beach Bag, ottenibile con acquisti a partire da 75€. Questi omaggi non solo aggiungono valore ai vostri acquisti, ma rappresentano anche un modo divertente per espandere la vostra collezione con set unici e ricercati.

Inoltre, durante questo periodo promozionale, i membri Insiders guadagneranno doppi punti VIP su tutti gli acquisti. I punti VIP possono essere accumulati e successivamente convertiti in sconti o premi esclusivi. Ad esempio, 750 punti possono essere convertiti in 5€ di sconto, mentre 3.000 punti possono essere convertiti in 20€ di sconto. Con i doppi punti VIP, accumulare punti sarà più rapido, permettendovi di raggiungere questi obiettivi con maggiore facilità e velocità.

Se non siete ancora iscritti al programma LEGO Insiders, questo è il momento giusto per farlo. L’iscrizione è gratuita e vi darà accesso a numerosi vantaggi, tra cui set esclusivi, contenuti digitali, attività per tutta la famiglia e molto altro. Iscrivendovi ora, potrete subito approfittare delle offerte in corso e iniziare a raccogliere punti VIP doppi.

Visitate il LEGO Store per scoprire tutte le promozioni in corso, gli omaggi disponibili e i doppi punti VIP riservati ai membri Insiders. Non perdete questa occasione unica per espandere la vostra collezione LEGO a prezzi scontati e con tanti vantaggi aggiuntivi.

