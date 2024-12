New World Aeternum per Xbox a 56€: perderai la cognizione del tempo!

Se sei alla ricerca di un'esperienza di gioco pieno di avventura, strategia e azione in un mondo open world straordinario, New World Aeternum è il titolo che fa per te! Disponibile per Xbox Series X|S in formato codice download, questo gioco ti trascinerà in una storia coinvolgente ambientata nell’isola sovrannaturale di Aeternum. Oggi è in offerta a 55,99€ invece di 79,99€ con lo sconto del 30%. E perché dovresti acquistarlo e vivere questa incredibile avventura? Scopriamolo insieme!

Aeternum è un intero mondo pieno di misteri da scoprire, battaglie da combattere e risorse da raccogliere. Ogni angolo di questa terra è ricco di dettagli visivi mozzafiato e ambientazioni straordinarie. Potrai visitare foreste lussureggianti, rovine dimenticate e territori infestati da forze sovrannaturali. Vuoi immergerti in una trama profonda e ben costruita? Dopo un naufragio, scoprirai che Aeternum è sotto la minaccia di una potente campionessa della Corruzione, Tempesta, che sta radunando le sue forze per conquistare il mondo. La tua missione sarà fermarla, sconfiggerla e legare la sua anima per salvare non solo l’isola, ma l’intero pianeta.

Il gioco ti permette di plasmare il tuo personaggio in ogni dettaglio: aspetto, abilità e stile di gioco. Potrai scegliere tra armi letali da mischia o a distanza, oppure sfruttare le forze magiche per dominare il campo di battaglia. Tempismo, posizionamento e strategia saranno fondamentali per vincere ogni combattimento. Vuoi ancora più potenza? Raccogli risorse, raffinale e crea pozioni, armi e attrezzature sempre più forti per affrontare nemici ancora più difficili.

E grazie alla Deluxe Edition, avrai accesso a cavalcature uniche come l’Orso Picchiatore Corrotto, con cui esplorare l’isola in grande stile. Non aspettare oltre: entra anche tu nel mondo di New World Aeternum. Per esplorare, combattere o semplicemente rilassarti in un universo fantastico, questo gioco ha tutto ciò che ti serve per divertirti e vivere un’esperienza memorabile. Oggi è in offerta a 55,99€ invece di 79,99€ con lo sconto del 30%.