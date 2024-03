Need for Speed: Hot Pursuit Remastered per Nintendo Switch a 20€! -50%!

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered per Nintendo Switch è ora disponibile su Amazon a un prezzo imperdibile di 19,98€, rispetto al costo originale di 39,99€. Questo significa che vi aspetta uno sconto del 50%! Imbarcati in inseguimenti mozzafiato sia nei panni del cacciatore che della preda. Questa versione propone non solo una grafica aggiornata per soddisfare le esigenze degli hardware moderni, ma include anche tutti i contenuti scaricabili principali fin dal lancio, garantendo sei ore extra di gioco e più di 30 nuove sfide. Attivate il motore e preparatevi a sfidare i vostri amici con il supporto al cross-play. Non perdete l'opportunità di rivivere l'adrenalina di Need for Speed Hot Pursuit con contenuti extra e una grafica migliorata.

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered per Nintendo Switch, chi dovrebbe acquistarlo?

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered è consigliato per gli appassionati di giochi di corse che cercano un'esperienza emozionante e ad alta velocità, sia da soli che in compagnia. Grazie alla sua modalità multigiocatore multipiattaforma e alla funzione Autolog, è perfetto per chi desidera misurarsi con amici e giocatori di tutto il mondo, mantenendo viva la competizione grazie a sfide sempre nuove e personalizzate. Con i contenuti aggiuntivi già inclusi, offre ore extra di gioco e oltre 30 nuove sfide, rendendolo ideale per i giocatori che vogliono un prodotto completo fin dal primo giorno di lancio.

Inoltre, Need for Speed: Hot Pursuit Remastered soddisfa le esigenze di chi ricerca non solo adrenalina e velocità ma anche un'esperienza visiva di alta qualità, grazie a una grafica ottimizzata per gli hardware più recenti. Che si preferisca sfuggire alla polizia o dare la caccia ai fuorilegge, le nuove armi tattiche e le opzioni di personalizzazione delle auto aggiungono un ulteriore livello di profondità al gioco.

Alla guida dei bolidi più potenti del mondo, potrete sfidare gli amici in gare mozzafiato grazie alla funzionalità cross-play e al rivoluzionario sistema Autolog, che adatta le sfide in base alle attività di gioco degli amici e supporta la competizione asincrona. Il titolo offre sia una modalità carriera per giocatore singolo piena di azione sia una componente multiplayer coinvolgente, permettendo di aumentare la vostra taglia e sbloccare nuovi veicoli e attrezzature.

Con un prezzo iniziale ridotto da 39,99€ a soli 19,98€, Need for Speed: Hot Pursuit Remastered rappresenta un'offerta eccezionale per tutti gli amanti delle corse. Offrendo un'esperienza di gioco arricchita da grafiche ottimizzate, una vasta gamma di contenuti scaricabili e il supporto al gioco multipiattaforma, è il momento ideale per accendere i motori e lanciarsi in entusiasmanti inseguimenti a tutta velocità. Che siate fan della serie o nuovi alla guida degli sfreccianti bolidi di Need for Speed, questo titolo vi garantirà ore di divertimento ad un prezzo imbattibile.

