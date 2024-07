Nba 2K22 per PS4 a soli 13€ per andare a canestro!

Se vi piace il basket non dovete perdere questa offerta! Nba 2K22 per PS4 è oggi disponibile a soli 13,86€, rispetto al prezzo originale di 28,90€. Questo rappresenta uno sconto del 52%! Con Nba 2K22, gli appassionati hanno la possibilità di immergersi completamente nell'universo del basket, giocando nei veri ambienti NBA e WNBA contro squadre e giocatori autentici. Potrete assemblare il vostro dream team, vivere la vostra carriera da professionista e testare abilità manageriali. Non perdete l'occasione di elevare il vostro livello di gioco con questa esclusiva edizione disponibile su Amazon.

Nba 2K22 per PS4, chi dovrebbe acquistarlo?

Nba 2K22 si rivela l'acquisto perfetto per appassionati di basket di ogni età che desiderano immergersi completamente nell'universo NBA. Questo titolo è consigliato sia ai giocatori che amano mettersi alla prova con dinamiche avanzate sia chi ama creare e gestire la propria squadra dei sogni. Grazie agli esclusivi pacchetti promo e ai punti bonus inclusi, Nba 2K22 offre un valore aggiunto significativo per le persone che sono alla ricerca di un'esperienza di gioco arricchita fin dall'inizio. L'aggiunta delle nuove stagioni e scoperte mantiene il gioco sempre fresco e stimolante, promettendo ore di intrattenimento senza fine.

Il titolo soddisfa inoltre le esigenze di chi si diverte in un'avventura con la modalità "la mia carriera", permettendo di vivere il sogno da professionista nella NBA. È possibile anche creare la squadra dei sogni in MyTEAM, unendo le stelle di oggi con le leggende del passato. Le modalità "il mio GM" e "la mia LEGA" mettono invece alla prova le capacità manageriali. Il gioco promette un gameplay dinamico e innovativo, combinando un attacco tattico a una difesa rinnovata per un'esperienza di basket ancora più profonda e avvincente.

Con un prezzo iniziale di 28,90€ ora ridotto a soli 13,86€, Nba 2K22 per PS4 offre non solo un'esperienza di gioco di alto livello ma anche un'opportunità eccezionale per gli appassionati di basket. La ricchezza dei contenuti disponibili, la profondità delle modalità di gioco e la fedeltà alla realtà sportiva fanno di questo titolo un acquisto consigliato per chi vuole immergersi completamente nel mondo del basket.

Vedi offerta su Amazon