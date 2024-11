MSI Optix MAG301CR2: monitor gaming curvo in SUPER SCONTO per il Black Friday!

La settimana del Black Friday di Amazon continua a sorprendere con offerte imperdibili per gli appassionati di tecnologia. Tra le promozioni più interessanti, spicca il monitor gaming curvo MSI Optix MAG301CR2, ora disponibile a soli 229,99€, con uno sconto del 31% rispetto al prezzo più basso recente di 335,43€. Per scoprire altre offerte straordinarie, vi invitiamo a visitare il nostro articolo dedicato alle migliori promozioni del Black Friday.

MSI Optix MAG301CR2, chi dovrebbe acquistarlo?

MSI Optix MAG301CR2 è un monitor da 29,5 pollici con risoluzione WFHD (2.560x1.080 pixel) e un pannello VA curvo con raggio di curvatura 1500R, progettato per offrire un'esperienza di gioco immersiva. La frequenza di aggiornamento di 200 Hz e il tempo di risposta di 1 ms garantiscono una fluidità eccezionale, ideale per generi di gioco ad alta velocità come sparatutto in prima persona, giochi di combattimento, simulazioni di corse, strategia in tempo reale e sport.

Una delle caratteristiche distintive di questo monitor è la tecnologia MSI Mystic Light, che consente di personalizzare l'illuminazione ambientale del monitor e sincronizzarla con altri dispositivi compatibili, creando un setup di gioco unico e coinvolgente.

Inoltre, il monitor offre una copertura del gamut colore sRGB del 103%, assicurando colori vividi e dettagliati che rendono l'esperienza visiva ancora più realistica. La tecnologia FreeSync Premium elimina problemi come tearing e stuttering, sincronizzando la frequenza di aggiornamento del monitor con quella della scheda grafica per un gameplay senza interruzioni.

Per facilitare la configurazione, l'app Gaming OSD 2.0 permette di regolare le impostazioni del monitor utilizzando tastiera e mouse, offrendo anche opzioni di tasti di scelta rapida per cambiare facilmente le impostazioni tra diversi giochi.

Il design ergonomico di MSI Optix MAG301CR2 consente regolazioni di inclinazione (-5° ~ 18°), altezza (0 ~ 62 mm) e rotazione (-30° ~ 30°), permettendo di adattare la posizione del monitor alle proprie esigenze per sessioni di gioco confortevoli e prolungate.

