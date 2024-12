MSI MAG 345CQR: prestazioni professionali per gamer esigenti! (-150€)

Cercate un monitor da gaming? MSI MAG 345CQR è attualmente in offerta per il Black Friday di Unieuro al prezzo di 299€, con uno sconto imperdibile sul prezzo originale di 449€! Questo monitor gaming curvo da 34" offre un'esperienza di gioco coinvolgente con una curvatura da 1500R e un design senza cornice. Dotato di un pannello VA UWQHD da 3440 x 1440, supporta una frequenza di aggiornamento di 180 Hz con Adaptive-Sync e un tempo di risposta di 1 ms, ideale per gli appassionati di esports. Inoltre, con una copertura del 120% dello spazio colore sRGB, tecnologie per il comfort visivo come Less Blue Light e Anti-Flicker, e vari connettori tra cui DisplayPort 1.4a e HDMI 2.0b CEC, rappresenta un’ottima scelta per i giocatori alla ricerca di prestazioni elevate.

MSI MAG 345CQR, chi dovrebbe acquistarlo?

MSI MAG 345CQR è l'acquisto ideale per gli appassionati di gaming alla ricerca di un'esperienza visiva coinvolgente e di alto livello. Grazie alla sua curvatura da 1500R e al design "senza cornice", questo monitor offre un'immersione senza precedenti nei mondi virtuali, riducendo al minimo le distrazioni visive e ampliando il campo visivo. Con una risoluzione UWQHD di 3440 x 1440, una frequenza di aggiornamento di 180 Hz e un tempo di risposta di 1 ms, si rivolge soprattutto a chi desidera prestazioni eccezionali per i titoli esports, garantendo movimenti fluidi e una reattività immediata. L'ampia gamma di colori supportata e le tecnologie Less Blue Light e Anti-Flicker sono ulteriori vantaggi per chi trascorre molte ore davanti allo schermo, riducendo l'affaticamento degli occhi e migliorando il comfort durante le lunghe sessioni di gioco.

Al di là degli appassionati di gaming, MSI MAG 345CQR si adatta perfettamente anche agli utenti che necessitano di un display versatile per l'intrattenimento multimediale o per un impiego professionale. Grazie al suo eccellente rapporto di contrasto nativo e al supporto per il contrasto dinamico, assieme alla funzionalità MSI AI Vision per una maggiore chiarezza delle immagini, questo monitor è in grado di offrire una qualità visiva superiore anche durante la visione di film o la lavorazione di contenuti grafici e video. La presenza di connettività HDMI CEC e DisplayPort permette inoltre la massima flessibilità di collegamento con vari dispositivi, una scelta ottimale per chi desidera un setup multifunzionale che non comprometta sulle prestazioni.

Insomma, MSI MAG 345CQR rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un monitor gaming di alto livello, grazie al suo mix ideale di prestazioni, qualità dell'immagine e comfort visivo. La sua curvatura, la frequenza di aggiornamento elevata e le tecnologie per il benessere visivo lo rendono particolarmente indicato per lunghe sessioni di gioco immersive al costo di 299€. Se siete appassionati di gaming alla ricerca dell'esperienza visiva definitiva, questo monitor sarà capace di soddisfare tutte le vostre esigenze.

