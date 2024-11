MSI Katana 15: prestazioni da PRO GAMER a un PREZZO SUPER per il Black Friday!

Con l'inizio della settimana del Black Friday su Amazon, le offerte imperdibili non mancano. Tra queste, spicca l'MSI Katana 15 B13VFK-1672IT, ora disponibile a soli 999€, con uno sconto del 12% rispetto al prezzo più basso recente di 1.139,90€. Per una panoramica completa delle migliori offerte, vi invitiamo a consultare il nostro articolo dedicato.

MSI Katana 15, chi dovrebbe acquistarlo?

MSI Katana 15 è un laptop da gaming progettato per offrire prestazioni elevate a un prezzo competitivo. Equipaggiato con un processore Intel Core i7-13620H di 13ª generazione, questo dispositivo combina 6 core Performance e 4 core Efficient, garantendo un'esperienza multitasking fluida e la capacità di gestire giochi impegnativi senza sforzo.

La scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4060 con 8GB di memoria GDDR6 offre prestazioni grafiche eccezionali, supportando le tecnologie più recenti e assicurando un gameplay immersivo. Il display da 15,6 pollici Full HD con una frequenza di aggiornamento di 144Hz e tecnologia IPS-Level assicura immagini nitide e fluide, ideali per i giochi ad alta velocità.

Per quanto riguarda la memoria, MSI Katana 15 dispone di 16GB di RAM DDR5 a 5200MHz, offrendo velocità e reattività superiori. Lo storage è affidato a un SSD PCIe Gen4 NVMe da 1TB, garantendo tempi di caricamento rapidi e ampio spazio per giochi e applicazioni.

La connettività è completa, con supporto per Wi-Fi 6 e Bluetooth v5.3, assicurando connessioni stabili e veloci. La tastiera RGB a 4 zone con tasti WASD evidenziati offre un'esperienza di gioco personalizzabile e coinvolgente. Il sistema di raffreddamento Cooler Boost 5, con design Shared-Pipe, migliora l'efficienza termica, mantenendo le temperature sotto controllo anche durante sessioni di gioco intense.

Con un prezzo promozionale di 999€, MSI Katana 15 rappresenta un'opportunità da non perdere per chi cerca un laptop da gaming potente e affidabile. Approfittate di questa offerta durante la settimana del Black Friday su Amazon per elevare la vostra esperienza di gioco.

Vedi offerta su Amazon