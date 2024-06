Mouse verticale Trust Bayo a soli 17€: il top per la salute!

Vi serve un mouse verticale per il gaming, l'ufficio o per studiare? Ecco l'offerta imperdibile su Amazon per il mouse verticale Trust Bayo, un alleato perfetto per la vostra salute e il benessere del polso. Ergonomicamente progettato per ridurre tensione e affaticamento durante l'uso prolungato, questo mouse si adatta alle vostre esigenze di lavoro o di gioco. Il mouse verticale Trust Bayo è disponibile oggi a soli 17,09€, con uno sconto del 32% dal prezzo originale di 24,99€.

Mouse verticale Trust Bayo, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mouse verticale Trust Bayo è lo strumento ideale per chi trascorre molte ore al computer e cerca una soluzione per prevenire o alleviare le tensioni al braccio e al polso. Grazie alla sua impugnatura stabile e confortevole, progettata per mantenere una postura naturale della mano, si rivela essenziale non solo per gli appassionati di gaming che desiderano precisione e versatilità, ma anche per professionisti e studenti che vogliono aumentare la loro produttività senza sacrificare il benessere fisico.

Non solo efficacia e salute, ma anche un occhio di riguardo per l'ambiente: realizzato per il 79% con materiali riciclati, il mouse verticale Trust Bayo è una scelta consapevole per chi vuole ridurre l'impatto ambientale senza rinunciare a efficienza e design. Offre sei pulsanti, due dei quali sono azionabili con il pollice, e una risoluzione DPI regolabile tra 800 e 4200, rendendolo adatto sia per il lavoro sia per il tempo libero. Con il suo design plug & play, basta collegare il cavo USB da 150 cm per iniziare subito a lavorare, senza la necessità di configurazioni aggiuntive.

A un prezzo di 17,09€ invece di 24,99€, Trust Bayo rappresenta un'ottima opportunità per chi cerca un mouse ergonomico, sostenibile e versatile. Trust International B.V. è stata fondata nel 1983 ed è il marchio di riferimento di accessori digitali perfetti per semplificare la vita di tutti i giorni con soluzioni intelligenti e sostenibili.

Vedi offerta su Amazon